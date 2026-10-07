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Muhammad Sharaf Eldeen
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Kompany: Olise ve lo que otros no ven y no es un jugador de talla mundial gracias a mí

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V. Kompany
M. Olise
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La estrella del Bayern de Múnich brilló recientemente con la selección de Francia

Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, aseguró que Michael Olise se ha convertido sin ninguna duda en un futbolista de talla mundial, y rechazó atribuirse el mérito en la evolución del extremo francés.

Kompany, en declaraciones a la cadena "Sky Sport - Alemania", en respuesta a una pregunta sobre su papel en la evolución de Olise, dijo: "Creo que un jugador con el talento de Michael Olise siempre tendrá éxito. Siempre será uno de los mejores jugadores. No se trata solo de su talento, sino también de su mentalidad y de su atención a los detalles".

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Y continuó: "Siempre parece tener la visión para ver lo que otros quizá no ven, y eso también se aplica incluso en los entrenamientos. Por eso este chico se ha convertido en un jugador realmente especial en el fútbol mundial".

El técnico belga agregó: "Pero lo más importante para el entrenador a la hora de tratar con jugadores como estos, y digo esto no solo desde mi experiencia como entrenador, sino también desde mi experiencia como compañero de jugadores de este tipo, es que se mantenga el hambre. Incluso cuando estos llegan a un entorno en el que el elogio ya no está presente todo el tiempo".

Y prosiguió: "Con nosotros (en el Bayern de Múnich), recibes elogios por lo que ofreces, por tu forma de trabajar en los entrenamientos y por lo que haces y produces en el partido. Y si eso falta en alguno de los partidos, abrimos de inmediato el debate sobre cómo continuar los siguientes pasos. Ese es el papel que desempeñamos".

Kompany completó: "Pero no se trata de que nosotros convirtamos a un jugador en un futbolista de talla mundial. Eso es imposible. Él (Olise) ya lo lleva dentro".

Olise figura entre los candidatos al Balón de Oro 2026, que se entregará en una gala prevista en Londres el próximo 26 de octubre.


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