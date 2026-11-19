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El belga Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, ha vuelto a dirigir los entrenamientos del gigante bávaro tras su ausencia durante el último parón internacional por una indisposición, y ya está listo para volver a dirigir al equipo desde el banquillo en el partido ante el Colonia, previsto para mañana viernes, en la Bundesliga.

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Kompany habló con los medios por primera vez desde que sufrió un colapso el pasado mes de octubre, en una rueda de prensa ofrecida este jueves, en la que desveló los detalles de su estado de salud y del periodo en el que estuvo alejado del equipo .

Kompany, al hablar de las últimas semanas, declaró según recogió el portal «Bulinews»: «Me sentí agradecido por el apoyo que recibí. Fue un periodo muy difícil y una experiencia nueva para mí. Viendo ahora lo que pasó, creo que todo se hizo de la mejor manera posible. Recibí apoyo inmediato del club y de los médicos, y les estoy enormemente agradecido».

Y añadió: «Intentas recuperar rápidamente la calma y después esperas los resultados de las pruebas. El proceso fue positivo, ya que todas las pruebas resultaron tranquilizadoras. Debo recalcar que gozo de muy buena salud: me sometí a numerosas pruebas y todos los resultados salieron bien».

Asimismo, prosiguió: «Durante ese periodo de calma también intentas aprender y sacar provecho de lo ocurrido. Además, me resultó interesante seguir al equipo desde otra perspectiva y ver cómo trabajan los jugadores y el cuerpo técnico. Ahora me siento muy bien y estoy feliz de volver con el equipo».

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El técnico del Bayern de Múnich explicó que ya arrastraba algunos problemas de salud antes del partido contra el Arsenal en la Liga de Campeones, el pasado 21 de octubre, pero que aun así decidió dirigir al equipo desde el banquillo, antes de sufrir el colapso en el campo de entrenamiento pocos días después.

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«Cuando jugamos contra el Arsenal, fui sincero sobre lo que pasó: sencillamente estaba enfermo y quizá no escuché lo suficiente a mi cuerpo. Todo lo que ocurrió después fue consecuencia de ello. No quiero restar importancia a la gravedad de lo que sufrí, porque sin duda fue impactante, pero fue el resultado de seguir trabajando cuando de verdad necesitaba descansar», afirmó Kompany.

El entrenador, de 40 años, añadió: «Ahora me siento bien, pero desde entonces he pasado por una larga fase de tratamiento y recuperación».

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Kompany también quiso dar las gracias a los miembros de su cuerpo técnico, empezando por el entrenador asistente Aaron Danks, que asumió la dirección del equipo durante cinco partidos en ausencia del técnico belga .

«Espero que todo vuelva a la normalidad lo antes posible. Estoy muy agradecido por la reacción del club y de todos los miembros del equipo médico, que estuvieron a mi lado día y noche y se esforzaron muchísimo por cuidarme», señaló.

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Y continuó: «También quiero dar las gracias a los miembros de mi cuerpo técnico, que siguieron trabajando y se aseguraron de que sacáramos fuerza de este momento, en el que demostramos nuestra capacidad de resistencia. Disfruté mucho del partido contra el Atlético de Madrid, que fue uno de los mejores momentos de mi carrera como entrenador, aunque no estuve presente».

Además, completó: «Nos quedaremos con esta experiencia y nos dará fuerza en el futuro. Fuimos allí sin miedo, y el equipo que vimos en el campo fue el verdadero Bayern de Múnich. Y mañana seguiremos trabajando».

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Sobre las lecciones que ha sacado de esta experiencia, Kompany aseguró que prefiere centrarse en el futuro, y señaló que la falta de información completa sobre su estado de salud puede generar inquietud, aunque considera que lo ocurrido puede ser una oportunidad para aprender.

«Quiero mirar hacia delante, y entiendo, por supuesto, que se planteen estas preguntas. La verdad es que uno siempre siente una gran preocupación cuando no dispone de toda la información. No hemos sufrido ninguna derrota, y yo acabo de tener las vacaciones más largas de mi vida», dijo.

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Y concluyó: «Como entrenador, no puedo decir que la presión que tengo ahora sea mayor que la que vivimos con el Burnley en la segunda división. Estas cosas le pueden pasar a cualquiera, y se puede aprender de ellas. Ya dije después del partido contra el Arsenal que no me había dado el descanso que necesitaba».

Cabe recordar que el Bayern de Múnich lidera la Bundesliga con 21 puntos, por delante del Borussia Dortmund, segundo, por diferencia de goles. Además, el conjunto bávaro ocupa el 13.º puesto de la fase liga de la Liga de Campeones con 8 puntos.