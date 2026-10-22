Kompany: Generamos más ocasiones, pero el empate ante el Arsenal es un resultado justo

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, reconoció la dificultad del duelo ante el Arsenal, después de que el conjunto bávaro se conformara con el empate a dos en el estadio Allianz Arena, un resultado que dejó al técnico belga entre la decepción por dejar escapar la victoria y la satisfacción por las ocasiones que generaron sus jugadores ante uno de los grandes aspirantes de la Champions League.

Y pese a considerar que el Bayern pudo haber resuelto el partido a su favor, Kompany no descartó que el resultado fuera justo, dadas las fases en las que el Arsenal impuso su superioridad, antes de arrebatar el gol del empate en los minutos finales.

El entrenador del Bayern afirmó, en declaraciones recogidas por el diario "Mundo Deportivo": "Estamos en una fase en la que disputamos un número muy elevado de partidos, por lo que debemos pasar página de este duelo rápidamente y pensar en el siguiente encuentro. Nos enfrentamos a un rival fuerte, lo sentimos y lo vimos con claridad".

Kompany lamenta el gol del empate

El técnico belga habló de las ocasiones que tuvo su equipo, señalando que el Bayern generó oportunidades peligrosas que no esperaba alcanzar en tal número, aunque perdió parte de su ímpetu durante los minutos finales.

Y añadió: "Creo que tuvimos buenas fases en el partido y generamos algunas ocasiones claras que no esperaba que llegáramos a tener. Es una pena que sufriéramos durante los últimos 10 o 15 minutos, lo que nos hizo perder algo de ímpetu".

Y continuó: "Sentíamos que podíamos ganar, y quizás lo merecíamos, pero el rival era muy fuerte y el partido no estuvo resuelto en ningún momento. El gol del empate que encajamos en los minutos finales fue una lástima".

Kompany explicó que la pugna sobre el terreno de juego estuvo bastante igualada, con ambos equipos intercambiando presión e intentos de llegar al último tercio, aunque consideró que el Bayern logró llegar a las zonas peligrosas de forma reiterada.

Y afirmó: "El Arsenal presionó con la misma intensidad con la que presionamos nosotros, y fuimos peligrosos en esos momentos. No siempre acertamos a elegir el momento adecuado para llegar al último tercio, pero creo que alcanzamos esas zonas más que el Arsenal, y generamos peligro, incluidas dos o tres ocasiones en las que tuvimos superioridad numérica".

Reconocimiento de la superioridad del Arsenal en algunas fases

Y pese a lamentar la pérdida de dos puntos, Kompany se negó a presentar el partido como un dominio absoluto por parte del Bayern Múnich, subrayando que el Arsenal impuso su superioridad en algunas fases del encuentro.

Y afirmó: "Nos enfrentamos a un rival de altísimo nivel, y no diré que uno de los dos equipos dominó de forma absoluta, porque el Arsenal también tuvo fases en las que fue el mejor. Quizás el resultado sea justo, aunque nosotros generamos ocasiones más claras".

Kompany explica el secreto del peligro de Harry Kane

El entrenador del Bayern elogió el papel que desempeña Harry Kane, elegido mejor jugador del partido tras marcar un gol y dar una asistencia decisiva a Alphonso Davies, asegurando que la inteligencia del delantero inglés para moverse y cambiar de posición otorga al equipo soluciones ofensivas adicionales.

Y explicó: "Kane posee un instinto especial que le hace saber cuándo retroceder y cuándo moverse a otras zonas del campo. Creo que el Arsenal hizo algo parecido con sus delanteros hoy, y eso complica muchísimo la labor de los defensas, porque no pueden vigilar a un jugador fijo en una sola posición".

Kompany concluyó sus declaraciones señalando que el movimiento de Kane le da espacio para aprovechar sus cualidades en el pase, afirmando: "Cuando los centrales se adelantan para presionar y Harry dispone de algo de tiempo con el balón, puede mostrar su gran calidad con pases largos y precisos, lo que nos ayuda a superar la línea defensiva y generar ocasiones peligrosas".

Con este resultado, el Bayern Múnich elevó su cuenta a 5 puntos tras tres jornadas de la Champions League, antes de su esperado duelo ante el Atlético de Madrid el 3 de noviembre, en una nueva prueba para el conjunto bávaro ante un rival fuerte.