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El Bayern de Múnich ha sufrido un nuevo golpe con la lesión de Jamal Musiala en los músculos del muslo derecho, pocos días después de su regreso a los terrenos de juego. Vuelven así las dudas sobre su capacidad para recuperar la plena forma física, en medio de la polémica que se vive en el club por las recientes declaraciones públicas de sus dirigentes sobre la situación y el futuro del jugador.

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El Bayern anunció este viernes que las pruebas médicas a las que se sometió el jugador confirmaron una lesión muscular en el muslo derecho, e indicó que estará de baja hasta nuevo aviso, sin fijar una fecha para su regreso.

Por su parte, la cadena «Sky Sport Alemania» informó de que el periodo de baja previsto es de entre cuatro y seis semanas, aunque se teme que pueda prolongarse aún más, sobre todo porque la estimación inicial de su anterior lesión era de cuatro semanas y al final su ausencia se alargó hasta unas ocho.

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Según la cadena alemana, la reunión que mantuvieron los dirigentes del Bayern con los representantes del jugador en la sede del club, a principios de esta semana, tenía como objetivo rebajar la tensión y devolver la calma a la relación entre ambas partes, con el acuerdo de tratar los asuntos lejos de las declaraciones públicas.

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Sin embargo, la nueva lesión ha vuelto a plantear dudas sobre el estado de forma del jugador y el tiempo que necesita para recuperarse por completo.

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Musiala ya había sufrido una lesión muscular en el muslo derecho durante el calentamiento previo al partido de la selección alemana contra los Países Bajos el pasado 24 de septiembre, que lo mantuvo fuera cerca de dos meses. Regresó en el empate 1-1 ante el Colonia el 20 de noviembre y después entró como suplente en el minuto 76 en la derrota por 1-2 frente al Lille francés en la Liga de Campeones, el pasado miércoles.

Según «Sky», el entrenador del conjunto bávaro, Vincent Kompany, tenía reservas sobre alinear a Musiala ante el Lille y trasladó personalmente sus temores al jugador, pidiéndole que no se arriesgara.

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Pero el internacional alemán insistió en jugar y ayudar al equipo, ante las numerosas bajas y la polémica que lo ha rodeado últimamente.

El informe añade que el jugador se impuso una enorme presión a raíz de la crisis y que la nueva lesión quizá podría haberse evitado con más descanso.

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Altos dirigentes del Bayern de Múnich, entre ellos Karl-Heinz Rummenigge y Uli Hoeness, se habían pronunciado recientemente sobre el contrato de Musiala y sobre su capacidad para volver a su mejor nivel.

Unas declaraciones que molestaron a algunos de sus compañeros y llevaron a Joshua Kimmich a criticar que el asunto se tratara públicamente, algo que calificó de inaceptable e impropio de la tradición del Bayern.

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Musiala afronta un complejo desafío físico desde su grave lesión en el Mundial de Clubes de 2025, que lo apartó de buena parte de la temporada pasada.

Además, en agosto reveló que padece un trastorno neurológico, tras sufrir episodios de pérdida de consciencia.

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El Bayern de Múnich, tras su última reunión con los representantes de Musiala, aseguró que la salud del jugador es la prioridad y que contará con todo el apoyo durante su recuperación.