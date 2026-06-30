Koman: La mala suerte nos costó la derrota ante Marruecos... y mantendré mi postura con la línea defensiva de cinco

Ronald Koeman, seleccionador de Holanda, afirmó que volvería a tomar las mismas decisiones técnicas pese a la eliminación en dieciseisavos del Mundial 2026 ante Marruecos en los penaltis, y lamentó la mala suerte de su equipo.

En la rueda de prensa posterior al partido, Koeman afirmó: «Es evidente que los equipos africanos han evolucionado tácticamente; Marruecos, en particular, tiene mucho talento joven en los mejores clubes europeos y no es casualidad que esté por encima de Holanda en la clasificación mundial».

Reconoció el alto nivel del rival tras encajar un gol en los últimos minutos, además, en el segundo lanzamiento de la tanda ambos equipos empataron 1-1 tras una parada de Bart Verbruggen que, desafortunadamente, introdujo el balón con el talón.

Koman añadió: «Todo habría cambiado si hubieran fallado ese lanzamiento, pero hoy no era nuestro día».

Marruecos dominó gran parte del encuentro en Monterrey, pero Holanda se adelantó con un gol de Cody Gakpo en el 72’.

Issa Diop empató de cabeza en el descuento, cuando los “Molinos” ya celebraban la victoria, forzando la prórroga y, luego, una tanda de penaltis que los africanos ganaron 3-2.

El seleccionador de Holanda defendió su decisión de jugar con cinco defensas tras consultar a sus jugadores y analizar los entrenamientos.

Respondió a las críticas periodísticas: «Vosotros lo habéis visto por televisión, pero yo estaba allí y sé lo que es mejor para mi equipo; tenéis derecho a criticar, pero hemos defendido mejor que otros días. Si pudiera, tomaría las mismas decisiones».

Reconoció que esperaban un duelo complicado en dieciseisavos y que llegaron preparados, pese a que el resultado no fuera el esperado.

Sobre su futuro, prometió rendir cuentas y valorar si hay condiciones para seguir.

Concluyó: «Primero reflexionaré y luego decidiré. Siempre rendiré cuentas».