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Debía ser el gran partido de la 13.ª jornada de la Serie A 2026/2027, pero al final el Como-Juventus que todos esperaban solo duró cinco minutos, el tiempo que necesitó Kolo Muani para arruinarle la noche a la Juventus. El francés fue expulsado por reaccionar a una falta con un golpe en la cara a Valle y dejó a Luciano Spalletti y a sus compañeros en enormes dificultades.

El 3-0 final con el que el Como se impuso en el Sinigaglia fue consecuencia directa de la acción del francés. Cesc Fabregas, con paciencia y confianza en sus recursos, fue reorganizando poco a poco a su equipo, que aprovechó cada pequeño error que inevitablemente cometieron sus rivales.

De una falta que Da Cunha provocó tras una acción ingenua de Cambiaso llegó el gol del 1-0 de Nico Paz, validado por la tecnología de línea de gol. Tras dos despejes cortos de la defensa de la Juventus llegó el segundo de Douvikas, después de un rebote en el disparo de Ricci. Por último, del control del espacio y del tiempo de los dos goleadores nació el tercero, también de Douvikas, tras una asistencia de Nico Paz y con un precioso remate cruzado de volea. Poco importaron las bajas de Milla y Valle durante la primera parte: este Como supo dominar el partido y los espacios, y solo concedió a la Juventus una ocasión clara, que Woltemade desaprovechó tras recibir un pase en profundidad.

El 3-0 final, por tanto, es justo y relanza al Como en la clasificación, que supera provisionalmente al Milan (que juega mañana en Cagliari) y alcanza el cuarto puesto. La Juventus se lamenta amargamente y tendrá que volver a reflexionar sobre el impacto de Kolo Muani en el equipo. También debe mirar una clasificación en la que el Como, y con él el cuarto puesto, se aleja ya a ocho puntos.

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COMO-JUVENTUS 3-0

GOLEADORES: 45+1' Nico Paz (C), 64' Douvikas (C), 80' Douvikas (C)

GOLES Y JUGADAS DESTACADAS



90' La última acción destacada del partido es de Nico Paz, que vuelve a intentarlo desde la frontal y obliga de nuevo a intervenir a Vicario.



83' Error del Como en la salida, que deja el balón a Alajbegovic en campo rival. El bosnio se interna en el área y Kempf bloquea en el último momento su potente disparo con la derecha.



80' GOL: Nico Paz supera a Conceicao con un sombrero y prolonga el balón de cabeza hacia Douvikas, que se coordina al instante para rematar de primeras y en diagonal el balón botando. Supera a Vicario y marca junto al palo más alejado.



64' GOL: Una serie de rechaces en el área de la Juventus: primero, la defensa despeja mal; después, Vicario sale de puños para anticiparse a Douvikas y Ricci recoge el balón en la frontal. El disparo de primeras del exjugador del Milan rebota en la defensa de la Juventus, pero el balón acaba justo a los pies de Douvikas, que bate a Vicario con un tiro raso desde muy cerca.



55' OCASIÓN: Woltemade inventa un peligrosísimo pase en profundidad para McKennie, pero Butez mide muy bien su salida y se anticipa al estadounidense.



47' OCASIÓN: Ricci saca un córner desde la izquierda y Ramon, libre en el segundo palo, se eleva para cabecear, pero no consigue dirigir el balón hacia la portería de Vicario.



45+1' GOL: Da Cunha supera con claridad a cambiaso, escorado a la derecha, y provoca una falta que lanza Nico Paz. El argentino intenta sorprender a la defensa de la Juventus y lo consigue. Vicario saca el balón de la portería, pero demasiado tarde: la pulsera del árbitro Mariani vibra gracias a la tecnología de línea de gol y confirma el 1-0.



38' OCASIÓN: Otro disparo desde dentro del área del Como y otra parada de Vicario, que se estira hacia su izquierda y frena a Nico Paz. La jugada queda anulada por fuera de juego.



36' DOBLE CAMBIO DE FABREGAS: Tanto Milla como Valle tienen problemas físicos y Fabregas decide hacer dos cambios a mediados de la primera parte (Valle también había sido amonestado en la jugada de la expulsión de Kolo Muani). Entran Ricci y Kaiki en sus puestos.



34' OCASIÓN CLARÍSIMA: Gran jugada de la Juventus a ras de suelo, con una pared entre Cambiaso y Woltemade al borde del área. El delantero nacido en Bremen realiza un extraordinario control de volea con el exterior y se queda solo ante Butez, que sale a la desesperada. El delantero de la Juventus intenta superarlo con una vaselina, pero el balón se marcha ligeramente alto.



33' OCASIÓN: El Como vuelve a atacar por la derecha y Yan Couto dispara desde la frontal. El exjugador del Dortmund prueba con un potente tiro raso, pero Vicario responde con seguridad.



20' OCASIÓN: Contraataque rápido y directo de la Juventus. McKennie llega hasta el borde del área, recorta y hace caer a Valle antes de ceder el balón por el centro a Koopmeiners. Este se lo acomoda a la izquierda y dispara, pero Butez atrapa el balón junto al suelo.



14' Otra parada de Vicario, esta vez ante un cabezazo de Nico Paz dentro del área pequeña, mientras un rival le disputa el balón, tras una dejada de Baturina.



5' EXPULSIÓN: Con la Juventus al contraataque, Valle agarra a Kolo Muani para impedir que avance. El delantero francés reacciona y se zafa con un golpe con la mano abierta en la cara del lateral del Como. Mariani no lo ve, pero el asistente llama la atención del árbitro, que muestra la tarjeta roja al francés y la amarilla al español.



4' OCASIÓN: Da Cunha se libra de la marca de Lucumi y dispara con fuerza hacia el palo más alejado, pero Vicario reacciona y se estira para desviar a córner.



0' Comienza el partido en el estadio Sinigaglia a las 20:45



AQUÍ, INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y MINUTO A MINUTO

COMO-JUVENTUS: FICHA DEL PARTIDO



Como-Juventus 3-0



Goleadores: 45+1' Nico Paz (C), 64' Douvikas (C), 80' Douvikas (C)



COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah (70' Kempf), Valle (36' Kaiki); Milla (36' Ricci), Perrone; Da Cunha (70' Liberali), Paz, Baturina; Douvikas (84' Papaccioli).

Suplentes: Vigorito, Sanchez, Caqueret, Diao, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Smolcic, Addai.

Entrenador: Cesc Fàbregas



JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu (82' Cabal), Bremer, Lucumí, Celik (89' Gatti); McKennie, Sarr (70' Alajbegovic), Koopmeiners, Cambiaso (70' Conceicao); Kolo Muani, Woltemade (70' Ekhator).

Suplentes: Neto, Pinsoglio, Kelly, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Rugani.

Entrenador: Luciano Spalletti.



Árbitro: Mariani

Amonestados: Valle (C), Da Cunha (C)

Expulsados: Kolo Muani (J)