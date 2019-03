Koke: "El partido contra la Juventus va a ser como una guerra"

El centrocampista del Atlético de Madrid cree que tienen que hacer las cosas "muy bien" para pasar.

"Va a ser como una guerra, pero si hacemos bien las cosas podemos pasar". Tajante y conciso, pero con las ideas claras. Así se mostró el centrocampista del Atlético de Madrid Koke Resurrección en la previa al duelo más importante del Atlético de Madrid en lo que va de temporada. En juego, el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones y enfrente la Juventus de Turín en un duelo que bien parecerá una "guerra" por colarse entre los ocho mejores equipos del continente tras el 2 a 0 a favor de los rojiblancos en la ida.

"Hemos jugado en estadios complicados y calientes, va a ser como una guerra, pero somos once contra once y tendremos que salir enchufados. Si hacemos bien las cosas podemos pasar. No hay nada decidido. Llevamos un resultado positivo, pero no es definitivo y puede pasar cualquier cosa. Parecía que no podíamos pasar, que estábamos eliminados, pero hemos hecho lo que nos pedía nuestro entrenador", dijo un Koke que también avisó del peligro de una Juve que "saldrá con todo": "Ellos van a salir con todo, intentando atacarnos de todas las formas. Nosotros intentaremos que no sea así, ir a por el partido porque queremos pasar. Quedan noventa minutos y tenemos que hacer las cosas muy bien para pasar. Lo que hemos vivido en otros partidos nos sirve de experiencia para estos partidos”.

Y es que no se fía el Atlético de Madrid, pese a su renta de la ida, de una Champions que ya ha deparado más de una sorpresa: "Estamos alerta, es la Champions y puede pasar cualquier cosa. Tenemos precaución y humildad. Parecía que el Atleti no lo podía hacer bien pero lo hicimos y queremos hacerlo igual. Queremos estar a tope para pasar esta eliminatoria. Jugamos contra un grandísimo equipo, la Juventus tiene mucho juego aéreo y tendrán el apoyo de su gente, pero al final somos once contra once en el campo. En el Metropolitano hicimos muy bien las cosas y venimos aquí a hacerlo igual, con toda la ilusión y con todas las ganas de pasar”, finalizó.