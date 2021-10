Koeman, sobre su futuro: "El presi me ha defendido"

El entrenador del Barcelona atendió a la prensa en la previa del partido frente al Valencia.

Ronald Koeman, con una voz tranquila, atendió este sábado a la prensa en la previa del partido frente al Valencia. Habló de la plantilla, de los lesionados, de Pedri y del respaldo que recibió de parte del presidente de la institución catalana, Joan Laporta.

Las mejores frases del entrenador azulgrana...

Sobre su futuro: "Estoy acostumbrado. No os preocupéis, en un club grande siempre hay cosas con el entrenador que hay. No es la primera vez. El año pasado también se hablaba sobre el entrenador. El presi me ha defendido y me ha apoyado. Ha dejado muy bien las cosas como son. A pesar de que todo entrenador tiene que ganar partidos para seguir".

La plantilla: "Es verdad que poco a poco es la plantilla que queremos. Intentamos buscar jugadores que mejoren la plantilla. Siempre hay lesiones y en ese sentido tuvimos mala suerte. Si mejoramos, podemos competir para ganar el campeonato".

Sobre Lenglet: "No juega por cosa técnica. Lleva tiempo con molestias que no le permiten entrenar como debería. Pero es un chico serio y trabajador. Ni una queja por su profesionalidad, es un ejemplo por cómo juega y cómo entrena".

La explosión de Gavi: "Ha demostrado que, a pesar de su edad, sabe jugar. Cuando das una oprotunidad como se la he dado yo o Luis Enrique en la selección, lo ha aprovechado. Es lo bueno del fútbol".

El Camp Nou al 100%: "El público ha estado fenomenal con el equipo. Si vamos a tener un campo lleno es un ambiente diferente al que estábamos acostumbrados. Es una ayuda y una fuerza que es importante para sentirse apoyado en casa".

Sobre la titularidad de Ansu Fati: "Lo decidiremos mañana. Cada día está mejor porque ha estado mucho tiempo fuera. Esto no se puede recuperar en dos semanas. Hay que pensar con Ansu que hay tres partidos y no puede jugar los tres partidos enteros. Debemos decidir qué es lo mejor para el equipo".

La renovación de Pedri: "Yo no pongo las cláusulas, es un tema del club. Estamos contentos porque es importante tener a los mejores en casa y sobre todo a jugadores de tanto futuro. Al final la clave siempre es el jugador mismo. Él siempre tiene que mejorar cosas. Tiene que aprender mucho y escuchar mucho a la gente experimentada del vestuario. Es un ejemplo".

Sobre Dembélé: "Está trabajando muy bien para estar con el grupo. Falta un tiempo todavía. Necesita tiempo y cosas que mejorar para volver estar con el grupo. Contra el Madrid no se si estará, ya es una semana más, pero no puedo decir cuándo volverá. Hay que esperar... Sobre si jugará si no renueva, ya es cuestión del club".

Sobre el Kun Agüero: "Ha mejorado bastante últimamente. Hizo 20, 25 minutos en el partido del miércoles y va bien. Pero le falta ritmo de partidos y cierto físico. Pero eso lo ganará entrando en los partidos. Hay posibilidad de que esté en la lista de convocados. No se cuestiona su calidad, puede dar mucho a este equipo"

Su presente: "Intento siempre estar tranquilo, que no es fácil. Lo importante es poner la energía donde tienes cierta influencia. Entrenar y mejorar cosas, y preparar un partido. Y ganar el partido, que es lo que cuenta".

Valencia, el rival: "Es verdad que esperamos un partido duro porque sus equipos siempre son muy competitivos. Su sistema es bastante físico. Así que la parte con balón es muy importante y en defensa tenemos que mejorar cosas que nos han faltado. Además jugamos en casa, así que vamos a llevar el peso del partido. Es un partido importantísimo".