Koeman se une a la lista de posibles entrenadores del Barcelona

El seleccionador de Holanda no descarta entrenar al conjunto catalán a partir del próximo curso.

Ronald Koeman había sido noticia por última vez en cuando, el pasado 1 de mayo, reconocía que quería ver un - en la final de la , pese a ser hincha del . "Herirá a mi corazón del Barça, pero espero una final de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Ajax. Sería muy bueno para el fútbol holandés si tuviéramos seis o siete jugadores en la final de la Liga de Campeones", explicaba a De Telegraaf. Tres semanas después, Koeman no descarta entrenar al equipo catalán la próxima temporada.

Actualmente seleccionador de , Koeman fue preguntado este martes en rueda de prensa por la presunta posibilidad de dirigir al conjunto culé en caso de que no siga en el banquillo del Camp Nou Ernesto Valverde. Consultado acerca de si podía desmentir su candidatura como preparador del Barça, el ex jugador azulgrana sentencó: "Eso sería lo fácil, pero no lo voy a hacer". De todas maneras, no quiso hablar mucho más sobre aquella posibilidad: "Creo que esto (la rueda de prensa) va sobre el equipo nacional y me gustaría dejarlo así", zanjó.

Cabe señalar que, tal y como confirmóeste martes, Ernesto Valverde tiene las horas contadas como entrenador del FC Barcelona. A pesar de que en las últimas semanas contó con el respaldo público del presidente, Josep Maria Bartomeu, que se remitía a que tenía contrato en vigor y que estaban "contentos con él", todo apunta a que el extremeño dejará de ser entrenador azulgrana en las próximas horas.