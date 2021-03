Koeman se reivindica: "Si no veo futuro para mí, tendremos un problema"

"Si no veo futuro para mí, tendremos un problema"

Compareció Ronald Koeman en la previa del encuentro de vuelta de semifinales de Copa del Rey que enfrentará al FC Barcelona contra el Sevilla. Con el 2-0 de la ida, los azulgrana están obligados a remontar ante un Sevilla al que ya ganaron el pasado sábado en el Sánchez Pizjuán. Sin embargo, la frase más contundente del técnico holandés no fue con respecto al partido, sino sobre su futuro."Yo no he hablado con nadie. Hay que esperar quien viene de presidente y su plan. Si yo no veo un futuro importante para mí vamos a tener problemas, porque tengo un año más de contrato", aseguro el holandés al ser preguntado por su futuro inmediato en el club.

Con respecto a la detención de Bartomeu, Koeman asegura que encajó la noticia con tristeza. "Cuando salió la noticia estuve jodido porque conozco bien a Bartomeu y también a Óscar Grau. Me sabe muy mal por ellos, tuve momentos importantes con ellos. Bartomeu para mí siempre ha sido una persona excepcional".

El técnico tiene claro que estos capítulos al único que perjudican es al club, que cada vez vez más tocada su reputación. "En todos los clubs hay momentos difíciles y complicados. Es verdad que han pasado muchas cosas esta temporada, pero estamos contentos y luchando por ganar cosas. Lo importante es el campo y los partidos. Estoy en el mejor sitio para mí, sabiendo los problemas que hay. Hasta el último día estaré dando lo máximo para el Barça, sea un año o cinco años más. Para la imagen del club no es bueno. Hay que esperar a lo que puede pasar, yo no estuve aquí. Nosotros nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo y remontar el partido de mañana".

El artículo sigue a continuación

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del FC Barcelona y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Con respecto al partido, Koeman se mostró muy optimista con la presencia de Pedri, pero no tanto con la de Araujo. "Hay cosas que casi ni se pueden explicar. Yo también estuve sorprendido ayer, que ya hizo un entrenamiento individual. Hoy ha entrenado sin problemas. Hay que esperar a mañana, pero Pedri puede entrar en la lista. Araujo no ha estado con el grupo porque tiene unas molestias. Vamos a ver mañana en el último entreno y decidiremos si entra en la lista".

En materia táctica, Koeman abordó el tema del 3-4-3 y la importancia del partido ante el Sevilla. "Es posible jugar con tres atrás. Nuestro equipo es un equipo muy ofensivo y creamos muchas oportunidades. Hay momentos en el partido que llegamos con 6-7 jugadores al área rival. Todo depende de la mentalidad del entrenador y los jugadores. Es importante si podemos remontar. Es una inyección importantísima para el futuro de esta temporada. Pensamos que podemos hacerlo, pero hay que demostrarlo".