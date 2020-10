Koeman reconoce que el Barcelona quiere a Eric García y a un delantero centro

Koeman compareció en la previa del partido ante el Sevilla donde repasó cómo está la situación para grandes nombres propios.

Ronald Koeman fue claro al hablar en rueda de prensa sobre el interés del en reforzar al equipo. El entrenador fue claro al reconocer que “hay dos posiciones en el equipo que nos iría bien reforzar que es el central y el '9', nos ayudaría a tener una alternativa más"

“Queremos a Eric García, hasta el lunes hay plazo”

Respecto al interés del Barcelona en Eric García, Koeman se pronunció: "Hay plazo hasta el lunes, es verdad que queremos tener a este jugador aquí porque solo tenemos tres-cuatro centrales, pero no puedo decir más. También he visto los comentarios de Pep desde el City, hay interés, pero no sé si podremos lograrlo"

La adaptación al cambio de sistema

Preguntado por el cambio de sistema tradicional en el Barcelona ofreció su versión: "Solo llevamos cinco semanas, ha habido cambio de sistema, y necesitamos tiempo, pero estamos trabajando bien. El otro día ante el fue notable, con uno menos, el equipo jugó la segunda parte con muchas ganas y eso me encanta. Lo que buscamos es dar el máximo para ganar el partido y fue muy bueno. Confiamos en nosotros mismos, pero cada partido es diferente"

Otro dardo para Dembélé

Si hace unos días ya explicó por qué Dembélé no jugó en Vigo, el holandés volvió a ser claro sobre la situación del francés y por qué Pedri o Trincao parecen haberle adelantado: “No puedo decir mucho más sobre este tema. Yo siempre intento sacar el máximo rendimiento del equipo y si hay cambios es por algo. Si Pedri ha entrado en los dos partidos es por su trabajo en los entrenamientos. El otro día entraron Trincao y Pedri porque se lo merecían, y el otro día Dembélé es un jugador de más profundidad y necesitábamos más un perfil de defender. No he hablado con él de su futuro. Primero tenemos mucha competencia y calidad arriba, en su posición está Ansu, Konrad, Trincao, Griezmann... por eso Ansu ha jugado los dos partidos que está por delante de Dembélé. Lo único que intento contestar es que si un jugador está descontento, me hable. Pueden estar cabreados porque no juegan y por eso estoy contento. Si no me dice nada, yo cuento con él y va a tener opciones de jugar"

Elogios para Coutinho

La otra cara de la moneda fue Coutinho, del que Koeman se deshizo en elogios: "La pregunta es buena y la contestasción es fácil: es muy buen jugador, Ha aprendido mucho en , ha aprendido mucho en el Bayern de Múnich y mi función como entrenador es sacar el mayor rendimiento de cada jugar y eso pasa por colocarlo en su sitio. Y luego gana confianza, pero todo pasa por la calidad y él es un gran jugador"

Apurando para poder convocar a Dest

El Barcelona está pendiente de que llegue la licencia para que Dest pueda ser incluido en la convocatoria: "No sé si lo podemos convocar, estamos intententando conseguir la licencia, esperaremos a mañana al entreno de la mañana, pero ojalá que pueda estar. Es un jugador muy bueno, es joven, y da competencia por la parte derecha e izquierda de nuestros laterales, defensivamente, pero sobre todo ofensivamente, tiene mucha calidad"

El sorteo de Champions

Respecto al sorteo de Champions, Koeman señaló a la Juve como el más fuerte del grupo y destacó el calendario apretado: "Como dije, podemos estar contentos, no confiados. En principio, la y nosotros somos los más fuertes, pero hay que jugarlo. Vamos a tener un calendario muy apretado y hay que estar preparados. Es importante empezar ganando ante el Ferencvaros en casa"

“El es un equipo fuerte”

En cuanto al duelo del fin de semana frente al Sevilla, Koeman se pronunció: "Es un equipo fuerte que aspira a conquistar títulos, con un gran técnico y bien trabajado. Tenemos muchas cosas a nuestro favor, pero será un partido de una lucha durante los 90 minutos. Estamos confiados"