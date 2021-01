Koeman: "No se pueden fallar dos penaltis siendo jugadores del Barça, no es serio"

El técnico azulgrana se mostró muy crítico con sus jugadores tras fallar dos lanzamientos desde los 11 metros ante el Cornellá.

Ronald Koeman ha comparecido tras el partido ante el Cornellá. El entrenador del FC se ha mostrado muy enfadado con el hecho de que sus jugadores hayan fallado hasta dos penaltis en el duelo de Copa.

Koeman piensa que "no es serio" fallar dos penaltis

"No se pueden fallar dos penaltis siendo jugadores del Barça, no es serio. Hay que ganar los partidos antes. Hemos fallado dos penaltis, hemos tenido ocasiones. No puede ser que un equipo como el Barcelona falle tanto", expresó.

Sincero sobre las ocasiones falladas

"Lo más importante es siempre pasar esta eliminatoria, pero no podemos estar contentos porque hemos dejado goles, hemos fallado dos penaltis y hay que tener más responsabilidad en este tipo de partidos. Otra vez 120 minutos, es un tema importante porque llevamos tres partidos y es por nosotros. Hemos creados oportunidades y dos penaltis... no puede ser".

Los lanzamientos de penalti, un problema en el Barça

"Yo tampoco entiendo porque normalmente tenemos suficientes jugadores que pueden marcar de penalti. Puede ser miedo. De verdad que no sé por qué hemos fallado tantos penaltis. Si marcas uno de los dos, el penalti es muy diferente".