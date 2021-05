Koeman: "No creo que el resultado de mañana sea decisivo"

El técnico del Barça atendió a los medios de comunicación e insistió en la continuidad de Messi como la mejor opción para la próxima temporada

Ronald Koeman no cree que el partido del sábado ante el Atlético de Madrid (Movistar LaLiga, 16:15h) sea definitivo de cara al título. El Barça recibe al líder de la Liga, situado a dos puntos de distancia, con la posibilidad de alcanzar el liderato si el Real Madrid se deja puntos ante el cuarto clasificado, el Sevilla. Sin embargo, para el técnico el duelo ante los de Diego Pablo Simeone no es absolutamente decisivo.

El entrenador atendió a los medios de comunicación antes del encuentro y destacó, además, que la continuidad de Messi sería una gran noticia para el club y para la planificación de la próxima temporada.

Diferencias para el partido: "No se pueden comprar los dos equipos. El estilo es diferente y hay maneras de ganar. El equipo, como conjunto va a estar mentalmente fuerte. Además, tamibén tenemos que estar bien con el balón, porque saben encerrarse y defenderse. En la última parte del campo, tenemos que estar bien para crear oportunidades y ser efectivos".

Mensaje al vestuario: "Durante una temporada hay momentos de altibajos, como cualquier equipo. Hemos recuperado muchísimo terreno para poder estar donde estamos y luchar por el campeonato. De los últimas cuatra, es una jornada que puede ser importante para todos los equipos. Tenemos que estar bien, jugar con agresividad cuando no tenemos el balón y estamos convencidos de que vamos a hacer un buen partido".

Se decide la Liga: "No creo que el resultado final sea decisivo, porque nos faltarán tres partidos, igual que a los demás. Es importante porque faltan pocas jornadas, pero decisivo no es".

Comida en casa de Messi: "Creo que no es el momento de hablar sobre este tema. El partido es lo más importante. Entiendo la pregunta, pero no es el momento de contestar".

Volver al banquillo: "Es importante, pero los comités se tienen que reunir antes de mañana. No entiendo porque están tanto tiempo sin confirmar si puedo estar o no. Si estoy, bien, soy el entrenador y me gusta estar. Si no puedo, no pasa nada, como en Valencia. El staff es muy bueno, nuestras ideas son las mismas y no hay que volverse loco si no estoy".

Partido contra Luis Suárez: "Es algo extraño para el jugador mismo y para jugadores de nuestro equipo, porque estuvo un tiempo jugando en el Barça. PEro somos profesionales, cada uno hace lo máximo para su equipo y no hay que darle más vueltas. Hay que concentrarnos en este jugador y en los demás, para poder anular su juego y presionar bien. Es un partido normal para mí".

Hay que ganarlo todo: "Estoy convencido que si ganamos los cuatro partidos que nos quedan seremos campeones".

Ansu Fati: "Todavía no he hablado con Ansu. Hablé antes de su viaje y estuve hablando con el doctor por la tarde despues de la operación. Le dimos ánimo. El pobre chaval lleva mucho tiempo y hay cosas que no han ido bien. Cinco o seis meses son mucho. Lo más importante es que se recupere y esté con nosotros la próxima temporada. Sabemos que ha sido importante su baja".

Dembélé: "Cuento con todos los que están en la lista. Son decisiones técnicas. Durante un partido hay muchas cosas que cambiar y necesitamos a todos los jugadores. Pondremos el equipo que pensamos que será el mejor para ganar".

Aspecto mental y físico: "No hay algo más importante que lo otro. Cada equipo tiene un estilo y ellos son diferentes. Tenemos que sacar el máximo rendimiento de nuestros jugadores y de nuestro equipo. Hay que aprovechar los espacios y tener profundidad en ataque. Y cuando perdemos el balón hay que estar juntos".

Conocimiento táctico de Messi: "Messi lleva muchos años. Me he dado cuenta cuando hablamos en verano que él tiene su interés en la táctica del equipo, en las posiciones y cómo el equipo puede presionar al contrario. Es un jugador de muchísima calidad que ha sido importantísimo. PIensa no sólo en él, sino en todos los demás. Piensa siempre en cómo el equipo puede rendir y ganar".

Atlético agresivo o replegado: "En algunos partidos han ido a presionar más. Pero hay que esperar y estar preparado. Cada uno busca su manera de ser y sabemos que el Barça siempre ha sido un equipo de ataque, pero ya he dicho que hay otras manera de lograrlo. Hay que ser fieles a uno mismo, no cambiaremos. Esperamos a un equipo que estará muy junto, sin espacios para jugar entre líneas. Hay que estar muy bien con balón".

El artículo sigue a continuación

Messi la próxima temporada: "Lo mejor para nosotros es que se quede Leo. Es más fácil de planificar, porque seguiríamos con el mejor del mundo. Cualquier entrenador habla con la gente del club sobre la pretemporada, fichajes, plantilla. Es lo normal. Lo estoy haciendo yo y los demás también".

Arbitrajes: "No hablo de los árbitros. La Federación pone a los mejores para estos partidos. Hay que esperar a que acierte en sus decisiones sin pensar demasiado, tenemos que pensar en nosotros y esperar a que las decisiones del VAR sean justas para nosotros y para el Atlético".

Sanción justa? "Lo que puedo decir es que pienso que es algo personal. Decir 'vaya personaje' no es insultar, no es una razón para sancionarme con dos partidos. Hay algo más".