Koeman zanja la polémica: "Messi tiene molestias en el tobillo y no está en condiciones para jugar"

El preparador holandés compareció ante los medios en la previa del encuentro ante el Eibar y explicó la situación del rosarino.

Ronald Koeman compareció en rueda de prensa para analizar el encuentro que disputará el FC mañana ante el . Sin embargo, el técnico fue preguntado por Messi y la razón de alargar más sus vacaciones. Koeman zanjó la polémica, asegurando que el futbolista tiene molestias en el tobillo, como ya anunció el club mediante un comunicado oficial. "Leo estaba con molestias en su tobillo y por eso no ha podido entrenar ni está en condiciones de jugar el partido de mañana. Y por eso le hemos dado más días de vacaciones. En principio regresa después del partido del Eibar, nuestro doctor nos ha dicho que una semana sin entrenar será suficiente para que esté bien".

Como no podía ser de otra forma, Koeman fue preguntado por la entrevista de Jordi Évole al rosarino y el técnico sorprendetemente aseguró que no la había podido ver. "No he visto la entrevista en directo pero hoy ha salido en la prensa y lo he visto. Me parece perfecto que haga una entrevista para saber sus opiniones, como cualquier otro jugador. En su caso siempre he estado tranquilo y no voy a estar más tranquilo porque haya dicho que lo decidirá a final de temporada. No puedo influir, lo que podemos hacer es sacar su mejor rendimiento en los partidos y ya veremos qué puede pasar. Agradezco sus palabras en la entrevista porque es un jugador muy importante y a cualquier persona le gusta que hablen bien de él mismo. Se lo agradezco. Yo sigo siendo el mismo. Intento sacar el equipo adelante, estamos haciendo cambios en un año de transición y él todavía es una pieza clave en el equipo".

Tampoco quiso entrar el técnico en si la llegada de Pochettino puede influir en que el rosarino acabe fichando por el . "No sé ni puedo opinar porque en la prensa sale su nombre pero no sé si es verdad. Nos enfrentamos dentro de dos meses, no es para estar tranquilo o intranquilo ahora. Messi no creo que decida su futuro dependiendo de un entrenador o un país. Son decisiones que hay que tomar en familia y no creo que un entrenador pueda influir en su destino".

El técnico tuvo unas palabras de alabanza a Pedri, que está siendo una de las revelaciones esta temporada en el equipo. "Lo que he visto hasta hoy de Pedri es un ejemplo de cómo alguien tiene que llevar el tema de ser muy bueno a esta edad, de venir a un club como el Barça y estar jugando. Seguramente nadie podía esperarlo. Yo como entrenador y mi staff le ayudamos y le damos oportunidades y consejos

El holandés no se mostró preocupado por el parón y por los pocos entrenamientos que han tenido para preparar el choque. "Son tres entrenamientos y sabíamos que por el tema del Covid el primer entrenamiento del día 27 lo hemos tenido que hacer individual. A veces un descanso es un entrenamiento para un jugador. En un calendario tan apretado hay que dejar descansar a los jugadores y estar con su familia y desconectar del fútbol. Físicamente están a tope y con dos entrenamientos después de tres o cuatro días de fiesta no es un problema. Si fuera un problema no les daríamos esos días".

Con respecto a la baja de Messi, Koeman reconoce que es un problema, pero que el equipo se debe reponer a ella. "No tener a Messi siempre es una baja importante por su calidad y por su efectividad, por nuestro juego en ataque perdemos un gran jugador, pero no es un sistema por él, él es parte de un sistema, y tenemos suficientes jugadores que pueden jugar en su posición y hacer lo mismo, y ojalá saquen la misma efectividad".

El artículo sigue a continuación

Por último, Koeman se mostró algo esquivo a la pregunta sobre el mercado de fichajes, aunque no descartó nada ni en entradas ni salidas del equipo. "El tema es prepararnos y si hay algo que nos gusta o a un jugador joven le conviene jugar minutos medio año en otro equipo, primero hablamos con el jugador, porque al final cada jugador tiene la decisión de si se quiere ir o no. Les damos consejos a los jugadores jóvenes o a los mayores que por cualquier razón no tienen minutos".