El francés Kingsley Coman, extremo del Al-Nassr, brindó una oportunidad de oro a la joya del equipo durante la concentración del conjunto en Portugal, de cara a la preparación para la nueva temporada futbolística 2026-2027.

El Al-Nassr se enfrenta al Mérida, que milita en la Segunda Federación española, este martes, en el segundo de sus partidos amistosos durante su concentración en el extranjero en Portugal antes del inicio de la nueva temporada.

El periodista saudí Ali Al-Anzi señaló que el partido registrará la ausencia del extremo francés Kingsley Coman, debido a que siente ciertas molestias desde su participación en el último encuentro ante el filial del Benfica.

El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al-Nassr, decidió apostar de forma titular por el jugador emergente Abdulrahman Sufyani para suplir la ausencia de Coman.

Esa participación representa una oportunidad de oro para Sufyani, sobre todo porque es uno de los talentos emergentes más destacados del Al-Nassr, hasta el punto de que el Al-Hilal intentó ficharlo con anterioridad, antes de que el conjunto lograra renovar su contrato.

El partido ante el Mérida es el segundo que disputa el Al-Nassr en su concentración en el extranjero, tras la derrota en el primer encuentro ante el filial del Benfica por 1-2.

El equipo disputará dos nuevos partidos amistosos en la concentración de Portugal, donde se medirá al Estrela Amadora portugués el próximo 1 de agosto, antes de cerrar la concentración con un enfrentamiento ante el Almería español el día 4 del mismo mes.

El Al-Nassr, dirigido por Postecoglou, aspira a defender el título de la Liga saudí que conquistó junto al anterior entrenador portugués Jorge Jesus, tras siete años de ausencia.

Asimismo, el equipo volverá a competir en la Liga de Campeones de Asia de la Élite, después de haber estado ausente la temporada pasada, cuando participó en la segunda competición y alcanzó la final antes de caer ante el Gamba Osaka japonés.