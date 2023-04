Koeman: "El Barcelona ha perdido imagen por el 'caso' Negreira"

El neerlandés habló de la actualidad del Barcelona y del posible regreso de Messi

Ronald Koeman, ex entrenador del FC Barcelona y seleccionador de Países Bajos, estuvo este miércoles en Sant Esteve Sesrovires en la presentación de un torneo de golf. Koeman habló de la actualidad del Barcelona y de su última etapa en el banquillo del Camp Nou.

Preguntado sobre si esta es una Liga donde el Barça ha mejorado, Koeman contestó: "Casi seguro van a ganar el campeonato y claro que ha mejorado. Son momentos diferentes, la plantilla se ha reforzado mucho. Un entrenador es bueno o malo según los resultados. Vi el partido del otro día en el que había lesionados, pero había buenos jugadores en el campo. En el banquillo estaba Alba que para mí es el mejor lateral de España", contestó.

Acerca de su relación con Joan Laporta y si se tomaría un café con el presidente, Koeman explicó: "Me cuesta, creo. Tampoco hay que hablar del pasado. El club tendrá su pensamiento en ese sentido. Ya he dicho lo que pienso, hay que mirar al futuro. El Barça sigue y yo sigo con mi vida. El daño se pasa con el tiempo", dijo.

¿Esta es una "Liga barata" como se comenta en algunos medios? Para Koeman, "hace varias temporadas que no ha sido campeón. El Barça lo es por su calidad y por defender bien. Sólo ha encajado nueve goles. Es merecido. El campeón siempre es merecido y hay que celebrarlo".

"Messi es el mejor jugador del mundo, cualquiera que le pueda tener será fuerte. He vivido de cerca su marcha y fue un día malísimo. Cuando veo a Leo con otra camiseta, aún me extraña. No sé cómo está el tema ni lo que piensa Leo. Soy partidario de que Messi sea jugador del Barça", comentó el tulipán sobre el posible regreso del argentino.

Por último, sobre el impacto del 'caso Negreira' en el club, Koeman aseguró: "Afecta mucho a la imagen del club. Noto en Países Bajos que la gente ahora piensa diferente. El Barça ha perdido imagen. No ayuda. No puedo opinar más porque no sé qué ha pasado".