Kno: «No nos podíamos creer que hubiéramos vencido a Argentina... y nuestro objetivo tiene 32 años»

Mohamed Kanno, estrella de la selección saudí, habló sobre los preparativos de «Los Verdes» para la fase final del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, y sobre el objetivo del equipo.

La selección saudí debutará el martes en el estadio Hard Rock de Miami ante Uruguay, en la primera jornada de la fase de grupos.

En declaraciones a los canales cataríes Al Kass, Knoo afirmó: «Nuestro grupo en el Mundial 2026 no es fácil; cada partido será más difícil que el anterior».

Arabia Saudí está en el Grupo H con España, Uruguay y Cabo Verde.

Añadió: «Nuestro objetivo es superar la fase de grupos para que nuestra afición reviva los recuerdos del Mundial de 1994. Con la presencia de jugadores profesionales y el desarrollo de la liga saudí, las cosas han mejorado».

Arabia Saudí solo superó esa ronda una vez, en 1994, y luego quedó eliminada en la primera fase en las siguientes cinco Copas.

Recordó la histórica victoria 2-1 sobre Argentina en Catar 2022, tras ir perdiendo en la primera parte.

Y concluyó: «Vencer a Argentina fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera; no podíamos creerlo».