Kluivert aclara a Koora su postura respecto a la Liga Saudí

El holandés Patrick Kluivert, exseleccionador de Indonesia, admite que le habría gustado seguir al frente del equipo pese a la eliminación, y no descarta trabajar en la Liga Saudí “Roshon”.

El técnico, de 49 años, asumió el cargo en un momento clave y condujo al equipo a la fase de clasificación asiática para el Mundial.

Llegó a la repesca asiática, pero perdió contra Arabia Saudí e Irak.

«Mis experiencias anteriores como entrenador han sido fantásticas», declaró Kluivert en su entrevista con Koora. «Creo que Adana hizo un trabajo excelente en la selección de jugadores y la alineación. Fue una experiencia maravillosa en Turquía; logramos muy buenos resultados contra grandes equipos, y eso es realmente único».

«Mi paso por Indonesia fue fantástico; aunque no nos clasificamos para el Mundial, quería seguir al frente para consolidar el proyecto».

Sobre la posibilidad de trabajar en la Liga Roshen, afirmó: «La liga saudí es una oportunidad interesante para cualquier entrenador; muchos jugadores importantes van allí. Si se diera la ocasión de entrenar en Arabia Saudí, siempre estoy abierto a escuchar ofertas».

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Sobre la posibilidad de que sus hijos jueguen en Arabia Saudí, añadió: «Shane tiene 18 años, así que aún es pronto para él. En cuanto a Justin y Robin, podría ser una opción en un futuro próximo; si se les presenta la oportunidad de ir a la liga saudí, sería fantástico, ¿por qué no? Como ves, muchos jugadores se van a la liga saudí».

Kluivert tiene cuatro hijos: Shain (juvenil del Barcelona), Justin (Bournemouth), Robin (Olympique de Marsella) y Quincy (sin equipo).

El exjugador holandés dirigió a las selecciones de Curazao (marzo 2015-junio 2016) e Indonesia (enero-octubre 2025), y fue asistente de Holanda (agosto 2012-julio 2014) y de Camerún (agosto de 2018 a julio de 2019) y al Adana Demirspor turco (julio a diciembre de 2023).

No os perdáis la entrevista completa de Kluivert con Koora