¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Klopp: Todos están contentos hoy en el Liverpool y el jugador del Bayern de Múnich es impresionante

Alemania vs Serbia
Alemania
Serbia
UEFA Nations League A
Augsburgo vs Bayern Múnich
Augsburgo
Bayern Múnich
Bundesliga
Viking vs Bayern Múnich
Viking
Liga de Campeones
Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
LASK vs Liverpool
LASK
J. Klopp
A. Pavlovic
F. Wirtz
Alemania
Serbia
Noruega
Inglaterra
Austria

El veterano entrenador elogió enérgicamente el desempeño de sus jugadores.

Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, describió la victoria por 2-0 sobre Serbia, esta tarde del jueves en el estadio Allianz Arena de Múnich, en el marco de la Liga de Naciones de la UEFA, como una "noche perfecta", después de que el conjunto local ofreciera una actuación sólida y resolviera el partido con dos goles, el segundo de ellos obra de Florian Wirtz.

Klopp dijo sobre Wirtz y el rendimiento del centro del campo, durante la rueda de prensa posterior al encuentro: "La manera en la que queremos jugar encaja con Florian Wirtz. Creo que hoy todos en el Liverpool están muy contentos. El jugador disfruta del fútbol al máximo, y trabajó duro y con mucha intensidad".

Lee también

Semana de despedidas: Ronaldo se va por la puerta de atrás y Messi, sobre la alfombra roja

La erupción de un volcán que quemó a los grandes: ¿cómo dominó España el fútbol mundial en un cuarto de siglo?

Sobre Aleksandar Pavlović, centrocampista del Bayern Múnich, Klopp declaró: "Menudo partido hizo Pavlović. ¡Estuvo en todas partes!".

Y acerca de lo que le gustó del rendimiento de la selección alemana, el técnico dijo: "Todo. La fase inicial, la parte central y el final. Nuestra colocación dentro del área fue impresionante. Tener el valor de hacerlo significa que podemos darnos todo tipo de libertad y asumir riesgos cuando recuperamos el balón juntos".

Y añadió: "Todos estuvieron presentes en los momentos de presión que ejercimos. La línea defensiva defendió de forma magnífica y con una actitud ofensiva. Fuimos muy destacados sin balón, y con balón jugamos un fútbol espléndido".

Klopp prosiguió: "Este debe ser nuestro nivel básico. Si siempre somos capaces de repetirlo, eso es lo que veremos. Este partido entrará en mi archivo. Es el siguiente paso en nuestra evolución. Al fin y al cabo, estamos aprendiendo. Aprendemos bajo presión".


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google