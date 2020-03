Klopp sorprende y da una lección cuando le preguntan por el coronavirus

Cree que los expertos son los que deben opinar. “Sólo soy una persona que usa gorra de béisbol y lleva una barba mal afeitada”, justificó.

Jürgen Klopp volvió a sorprender cuando le preguntaron sobre el coronavirus en plena de rueda de prensa. Es que el entrenador del , entendiendo el rol que ocupa en la sociedad, rechazó opinar sobre el tema y dio una lección al momento de justificar su decisión.

“Lo que no me gusta para nada es que la opinión de un entrenador de fútbol sobre un tema tan serio como este sea importante. No lo entiendo. Realmente, no lo entiendo. Es como si yo te preguntara a ti. Tú estás en la misma posición que yo. Entonces no es importante lo que la gente famosa diga”, argumentó el alemán. Y agregó, casi a modo de súplica: “Tenemos que hablar de las cosas importantes como se debe. No personas como yo, que no saben del tema, hablando de eso. Las personas que sí saben hablarán de eso y le dirán a la gente que hagan esto o aquello y todo estará bien o no. Entrenadores de fútbol, no”.

El actual DT campeón de Europa comparó esta situación a la que vive cuando le consultan también por otros temas que escapan de su rol en el deporte. “Política, coronavirus… ¿Por qué yo? Sólo soy una persona que usa gorra de béisbol y lleva una barba mal afeitada. Estoy consternado igual que tú, quizá menos, no lo sé, no te conozco. Pero mi opinión no es importante”.

El Liverpool, este martes, perdió frente al 2 a 0, en un juego correspondiente a la quinta ronda de la . Sumó así su tercera derrota en los últimos cuatro partidos.