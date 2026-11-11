Klopp sorprende con los delanteros de Alemania: un nombre emergente se adelanta al goleador de la Bundesliga

Compartir Sigue a GOAL en Google

Parece que Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, ha definido en sus cálculos las líneas generales del orden de los delanteros, pero la elección entre los nombres disponibles depara sorpresas llamativas, sobre todo porque el liderato de la tabla de goleadores de la Bundesliga no ha otorgado a su dueño la ventaja en la carrera por asegurarse un puesto de titular con Alemania.

Anuncios

Según un informe del diario "Sport Bild", Kai Havertz encabeza la lista de delanteros favoritos de Klopp, pues conserva su lugar como primera opción sin apenas competencia. El jugador de 27 años ya desempeñaba ese mismo papel durante la etapa del anterior seleccionador, Julian Nagelsmann, y sigue contando con la confianza del nuevo cuerpo técnico.

Klopp valora en Havertz su comprensión táctica, además de su inteligencia para leer el desarrollo del juego, así como su experiencia al más alto nivel europeo e internacional. Además, el delantero del Arsenal ha superado la lesión muscular que sufrió durante el debut del técnico alemán en Ámsterdam, y ya está listo para volver a jugar.

La sorpresa reside en que Jonas Bentaleb ocupa el segundo puesto, por delante de Niclas Füllkrug, pese a que el delantero del Werder Bremen encabeza la lista de goleadores de la liga alemana. Klopp ya había convocado al jugador del Eintracht Frankfurt, de 23 años, a las dos concentraciones anteriores, después de que llamara la atención con sus actuaciones en su club.

Y aunque Bentaleb no ofreció actuaciones destacadas durante sus primeras participaciones con la camiseta de la selección, sí logra cifras llamativas con el Frankfurt, tras marcar 8 goles y dar dos asistencias en 11 partidos oficiales. Es uno de los nombres emergentes más destacados de la liga alemana esta temporada, lo que le ha dado ventaja en la clasificación de Klopp según el informe.

Anuncios Anuncios

Lee también: El nuevo seleccionador de Egipto revela sus prioridades y sitúa a Salah en un lugar excepcional

Füllkrug quedó en el tercer puesto, a pesar de sus mejores cifras goleadoras; pues el delantero del Werder Bremen ha marcado 9 goles en la Bundesliga y ha añadido otros 3 goles en la Copa de Alemania, convirtiéndose en el delantero alemán más goleador de la temporada actual. El futbolista de 33 años se ausentó de la primera lista de Klopp, pero regresó de cara a los duelos ante Serbia y los Países Bajos en la Liga de Naciones de la UEFA.

Related Topics

Próximos partidos SER UEFA Nations League A 14:45 ALE Ver

Klopp define el criterio fundamental de su elección

Klopp aseguró que el rendimiento es el criterio fundamental de la elección, y no la edad del jugador, si bien la naturaleza del papel que le espera a Füllkrug en los dos próximos partidos sigue sin estar clara. Su posición por detrás de Havertz y Bentaleb significa que encabezar la carrera de goleadores no fue suficiente para situarlo al frente de las opciones del técnico. En el cuarto puesto, Klopp colocó a Jonathan Burkardt, pero excluyó al delantero del Eintracht Frankfurt de la lista actual. Y a pesar de haber marcado dos goles durante el empate 2-2 ante el Paderborn, su bajón goleador en los cuatro partidos anteriores de liga, en los que no logró marcar, quizá contribuyó a que quedara fuera de la convocatoria.

El secreto de la exclusión: ¿pagó Luca Zidane el precio de la postura de su padre en el espinoso asunto?

Nick Woltemade quedó en el quinto lugar, tras haber pasado un año difícil marcado por su cesión a la Juventus, antes de marcar recientemente su primer gol en la liga italiana. Klopp valora sus cualidades técnicas y su habilidad con el balón, pero considera que el jugador de 24 años necesita aumentar su peligrosidad ante la portería, y se ausentó de la lista por primera vez desde su debut internacional en junio de 2025.

Anuncios

En cuanto a Deniz Undav, capitán del Stuttgart, quedó en el sexto lugar, después de que su nivel bajara en comparación con la temporada pasada; pues solo ha marcado dos goles en 15 partidos, frente a los 25 goles y 14 asistencias de la temporada anterior. Klopp le había comunicado personalmente en septiembre que su exclusión no era definitiva, pero que necesita recuperar su plena forma física.

Lee también: Terremoto de mil millones de euros: ¿qué pasaría si el Manchester United descendiera?