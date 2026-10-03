Klopp sorprende a la estrella del Bayern con un mensaje contundente: nadie tiene su puesto asegurado

Jürgen Klopp, entrenador de la selección alemana, confirmó que Alexander Pavlovic y Jonas Urbig serán titulares mañana domingo ante Grecia, en la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

El sitio Bulinews publicó las declaraciones de Klopp durante la rueda de prensa, en la que dijo entre risas: «Le dije a Pavlovic justo antes de la rueda de prensa que no podía hablar de una forma que lo dejara fuera de la alineación».

Y añadió: «Por ahora, parece que no haremos ningún cambio en la portería mañana, pero quién sabe lo que haremos».

Continuó: «Los otros porteros que han estado con nosotros juegan con regularidad en sus clubes, mientras que Urbig no juega de forma habitual con el Bayern Múnich, y por eso tendrá la oportunidad de disputar este partido».

Y agregó: «Así lo habíamos planeado. Pero todos han dejado una impresión excelente. Y no habrá ningún problema en esa posición».

Estas declaraciones apuntan a que Urbig mantendrá su lugar entre los porteros, a pesar de las especulaciones que señalaban la posibilidad de que Finn Dahmen, portero del Augsburgo, tuviera la oportunidad de disputar su primer partido internacional con la selección alemana.

Al ser preguntado por la polémica relacionada con que Joshua Kimmich ya no sea considerado un jugador imprescindible en la selección alemana, Klopp respondió: «Hizo un buen partido ante Serbia. Pero ¿por qué un solo jugador tiene que jugar siempre en el futuro?».

Y añadió: «También hay que estar en buena forma para jugar. Tampoco jugarías con tu club si no estuvieras en tu mejor momento. Necesitamos distintos tipos de jugadores».

Y concluyó: «Necesitamos líderes y jugadores capaces de cubrir grandes espacios del campo, y necesitamos todo tipo de jugadores. Y, por suerte, tenemos más de 3 buenos jugadores en el centro del campo».



