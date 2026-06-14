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Klopp se disculpa ante Nagelsmann: «Aún soy un «tonto» a pesar de tener 59 años»

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El entrenador alemán suscita polémica

Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, se disculpó con Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, tras unas polémicas declaraciones que realizó como comentarista en el canal alemán «Magenta TV».

Klopp había dicho: «Por suerte, Julian sigue siendo (hasta ahora) quien elige la alineación del equipo», repetirla de inmediato, lo que desató críticas en Alemania por su aparente interés en dirigir a la selección. Luego se llamó «tonto» y afirmó que el comentario «salió tan fácil que no tiene ninguna relevancia».

Según Magenta TV, en el estudio Thomas Müller, leyenda del Bayern y compañero de análisis, respondió con sarcasmo: «Klopp, estamos en junio... ¡y tú ya estás en septiembre!», señalando que se adelantaba a los hechos. En la rueda de prensa, Nagelsmann respondió: «Tengo mi opinión, pero no la revelaré». La goleada 7-1 a Curazao calmó los ánimos.

La disculpa

En Magenta, Klopp admitió: «La palabra que más odio este año es "hasta ahora"... Casi me abofeteo, se me escapó».

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Y añadió: «Me di cuenta de que el día que viene cumpliré 59 años y sigo siendo un idiota», antes de disculparse directamente con Nagelsmann tras el partido diciendo: «Te apoyamos totalmente, hagas lo que hagas».

El incidente surgió tras su paso a la comentarista, pues desde hace tiempo se especula con su posible llegada al banquillo de Alemania, lo que hizo que sus palabras se interpretaran como una aspiración a dirigir la Mannschaft en el futuro. aunque Nagelsmann dirige actualmente al equipo en el Mundial de 2026 con la ambición de recuperar el dominio alemán.

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