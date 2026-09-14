Klopp recibe un golpe temprano antes de anunciar la lista de Alemania

Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, ha recibido un golpe prematuro antes de anunciar la lista de la Mannschaft para disputar los duelos ante Países Bajos, Grecia y Serbia en la Liga de Naciones.

El portal Foot Mercato señaló que Assan Ouédraogo, estrella del Leipzig, podría ausentarse de la primera prueba de Jürgen Klopp al frente de la selección de Alemania.

El centrocampista, de 20 años, sufrió una nueva lesión en el hombro durante la goleada que el Leipzig logró ante el Hamburgo por cinco goles a cero, ayer domingo.

El joven jugador comenzó el partido como titular, pero se vio obligado a dejar a sus compañeros desde el minuto 35, tras un choque con Albert Grønbæk.

Esta lesión llega como un nuevo golpe duro en un momento en el que Klopp se prepara para revelar su primera lista con la selección alemana el próximo jueves.

La lesión genera una gran preocupación en el Leipzig, ya que podría estar relacionada con la misma lesión que apartó a Ouédraogo de los terrenos de juego durante todo el pasado mes de agosto.

Martín Demichelis, entrenador del Leipzig, declaró: «Creo que es la misma lesión. Las cosas no pintan bien. Lo necesitamos. Es un talento asombroso, tanto para Alemania como para nuestro club».

El centrocampista sufría lesiones de forma recurrente desde su llegada al Leipzig en 2024, y ya ha superado más de 380 días de ausencia, y esta vez también podría verse obligado a alejarse de los terrenos de juego durante varias semanas.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora