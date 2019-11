Klopp: "Ningún club puede comprar a Mbappé, esto va de dinero"

El alemán comentó que el Liverpool no puede fichar al parisino...y no ve ningún club que pueda ficharle

El futuro de Kylian Mbappé está en boca de todos. El último en referirse a ello ha sido Jürgen Klopp. El técnico alemán del fue cuestionado por las posibilidades reales de su club para abordar su fichaje y su respuesta ha sido realmente contundente: " No hay la más mínima posibilidad de fichar a Mbappé" . El teutón, que siempre es realmente claro en sus declaraciones, fue más allá y explicó por qué ve inviable ese fichaje, alegando que no solo en Liverpool, sino ningún club, tiene posibilidades de sacar a Mbappé de París.

"Desde un punto de vista deportivo, no hay muchas razones para no ficharlo. ¡Qué jugador! Esto va sobre dinero, por supuesto que eso es así. No hay ninguna posibilidad de fichar a Kilyan Mbappé. Absolutamente ninguna posibilidad", dijo Klopp. "No veo ningún club en este momento que pueda comprar Kylian Mbappe al . No veo ningún club, esto es así" , añadió.

La estrategia del club parisino pasa por blindar a su gran perla, para evitar que pueda caer en la tentación de pedir salir con dirección a algún grande de o . Precisamente por eso, el diario 'Le Parisien' cuenta que el PSG ya tiene una estrategia para asegurarse a Mbappé durante varios años. Mbappé tiene contrato en vigor con el PSG y tiene un documento firmado hasta el 30 de junio de 2022.

Sin embargo, nadie en el PSG desea dejar el futuro de Mbappé en el aire, de tal manera que según el citado diario ya se están sentando las primeras bases para acometer un "blindaje" de su gran estrella. El periódico parisino especifica que en París ya preparan una oferta de renovación mareante, casi imposible de rechazar. Se especula que el PSG estaría dispuesto a llegar a ofrecerle una oferta de renovación por unos 40 millones de euros netos por cada temporada.