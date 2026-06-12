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Inside Brazil's Main Training Camp for FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

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Klopp muestra su preocupación por el inicio del Mundial

Mexico vs Sudáfrica
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Alemania

¡Jürgen arremete contra México y Sudáfrica!

El entrenador alemán Jürgen Klopp criticó el bajo nivel técnico del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, y afirmó que no cumplió las expectativas del evento.

Como analista en MagentaTV, el ex técnico de Liverpool, Borussia Dortmund y Mainz afirmó que el nivel táctico, sobre todo del Tri, fue muy deficiente.

Para Klopp, la expulsión del defensa César Montes resumió el encuentro: «El rendimiento táctico fue muy malo y ninguna selección mostró un buen nivel».

El actual responsable del área de fútbol del Red Bull destacó los problemas defensivos de ambos equipos, señalando la falta de organización y una mala colocación como aspectos negativos del partido, según informó el diario español «AS».

Y añadió: «Ambas selecciones deberían haber mostrado más solidez defensiva. Las distancias entre el jugador que entraba en el duelo y el siguiente capaz de intervenir eran demasiado grandes, lo que provocó la aparición de amplios espacios que los jugadores aprovecharon en repetidas ocasiones».

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Sobre la roja a Montes afirmó: «Jugabas 11 contra 9 y, de pronto, te exponías a un contraataque. ¿Por qué? Porque la defensa estaba muy retrasada; un error que se repitió todo el partido y que Sudáfrica no supo explotar».

En la misma línea, Thomas Müller, exdelantero del Bayern Múnich y ahora en Vancouver Whitecaps, analizó el encuentro como comentarista y coincidió con Klopp: la selección mexicana no sufrió presión real que le exigiera elevar su nivel.

Müller afirmó: «Es una lástima que México no tuviera que esforzarse al máximo. En la primera parte pudo presionar alto y marcar el segundo gol pronto, pero no lo aprovechó».

Y añadió: «México no fue castigado por estos errores porque Sudáfrica carecía de la calidad necesaria para explotar sus debilidades».

Finalmente, Müller afirmó que el partido inaugural no estuvo a la altura de lo esperado en una Copa del Mundo y que ambas selecciones desperdiciaron la oportunidad de causar una buena impresión.

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