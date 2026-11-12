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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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Klopp: los titulares de Wael Mahya son solo tonterías y queremos ganar pese a los niños

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Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, habló sobre el encuentro ante Serbia previsto para mañana viernes, dentro de las competiciones de la Liga de Naciones de la UEFA, y subrayó sus expectativas ante la prueba que le espera a su equipo.

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Klopp abordó, durante la rueda de prensa de presentación, el ambiente inusual que vivirá el partido, ante el permiso para que solo unos 5.000 niños serbios puedan asistir al encuentro, debido a la sanción impuesta a la Federación Serbia de Fútbol por parte de la UEFA, que impide la presencia normal de aficionados.

Klopp dijo en tono de broma sobre la presencia de los niños en las gradas: "Entonces, mañana tendremos que mandar de vuelta a sus casas a 5.000 niños serbios, pensando que en el fútbol no siempre se gana, pero tendrán otra oportunidad la próxima vez. No quiero amenazar a nadie, pero nuestro objetivo es ganar el partido, aunque se dispute ante niños".

Sobre el enfrentamiento previsto, el técnico alemán dijo: "Lo espero con ganas. Es una prueba para nosotros. Hacemos todo esto con un único objetivo final en mente, que es estar preparados para competir. El partido de mañana es un duelo competitivo real, y espero que sea muy difícil".

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Y añadió: "Será (el partido) una prueba real para conocer nuestra situación actual y hasta dónde hemos llegado. Queremos, por supuesto, demostrar que hemos aprovechado bien el tiempo. Todavía nos quedan unas horas para lograrlo, para que todos puedan ver lo que presentaremos sobre el terreno de juego. Y, como dije, espero el partido con ganas".

"La exclusión de Wael Mohya"

En otro orden de cosas, Klopp expresó su malestar por los titulares de prensa que hablaron de la exclusión de Wael Mohya de la lista de la selección alemana para enfrentar a Serbia, subrayando que la decisión no significa castigar al joven jugador ni prescindir de él, sino que está relacionada con el número permitido de jugadores en la lista del partido.

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Klopp dijo: "Me gustaría hablar sobre Wael Mohya, porque el asunto se convirtió en un titular de prensa que dice que fue excluido de la lista. Esto está completamente alejado de lo que realmente ocurrió, es una simple tontería. Por supuesto que no lo excluimos".

Y añadió: "Hablé con Wael previamente, y a menos que ocurra algún cambio, no estará en la lista del partido. Queremos que viva esta experiencia por completo. Cuando me imagino a mí mismo a los 17 años, y alguien me dice que puedo ser parte de un equipo de este nivel, habría aprovechado cualquier oportunidad disponible para lograrlo".

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Y continuó: "Esa es exactamente la situación. Está entrenando de maravilla y en muy buena forma, pero no fue excluido. Está con nosotros".

La Federación Alemana de Fútbol había anunciado que Mohya no estaría en la lista del partido ante Serbia, pese a haber viajado con la expedición de la selección a Belgrado, después de que Klopp eligiera una lista de 24 jugadores, mientras que el reglamento de la Liga de Naciones de la UEFA permite la presencia de solo 23 jugadores en la lista de cada encuentro.

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¿Quién es Wael Mohya?

Wael Mohya, de 17 años, es uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol alemán, y juega en el centro del campo con el Borussia Mönchengladbach.

Mohya posee las nacionalidades alemana y marroquí, pero representa a las selecciones alemanas en las categorías inferiores.

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Mohya nació el 31 de diciembre de 2008, se unió a la academia del Mönchengladbach a los ocho años y logró batir varios récords dentro del club, tras convertirse en el jugador más joven en vestir la camiseta del equipo en la Copa de Alemania durante octubre de 2025, antes de convertirse en el jugador más joven en la historia del club en aparecer en la Bundesliga, cuando jugó ante el Wolfsburgo en diciembre del mismo año.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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