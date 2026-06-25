Klopp evita una «trampa alemana» sobre el racismo contra los africanos

El entrenador alemán Jürgen Klopp interrumpió una entrevista durante el Mundial 2026 en Estados Unidos al ser preguntado por las declaraciones de Schweinsteiger, consideradas racistas.

Schweinsteiger, analista deportivo en la televisión alemana, había provocado indignación al describir el juego de Costa de Marfil como «un fútbol africano un poco salvaje» tras la victoria de Alemania por 2-1, palabras que muchos consideraron racistas.

Klopp, quien cubre el torneo como asesor de «Magenta Sport», había concedido varias entrevistas en los últimos días, pero la situación cambió cuando un reportero de «Deutsche Welle» le pidió que comentara las declaraciones de Schweinsteiger, su compañero en la misma cadena.

El exentrenador del Liverpool cortó la pregunta de inmediato, como se ve en un vídeo de «Foot Mercato», y rechazó entrar en la polémica: «¿Ahora queréis seguir con este tema? No, no voy a responder».

Y añadió: «Sé que a todos les encanta esta historia, por eso me ponéis en esta situación. No es mi trabajo contentar a todos, pero este es un tema delicado y no sé qué decir… Para los africanos, la cosa es diferente».

Sonrió y concluyó: «Pensaba que nadie me preguntaría, pero tú lo has hecho, ¡y lo irónico es que eres alemán!». Luego dio por terminada la entrevista.