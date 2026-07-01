Klopp está listo para volver a entrenar y este es el destino de sus sueños

Tras la eliminación del Mundial 2026, la Federación Alemana de Fútbol analiza el futuro del cuerpo técnico, mientras nuevos hechos podrían devolver a Jürgen Klopp al banquillo.

La eliminación prematura ante Paraguay en la ronda de 32 ha aumentado las dudas sobre el futuro de Julian Nagelsmann, quien desea seguir al frente de la «Mannschaft».

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, Jürgen Klopp solo consideraría regresar si la Federación se lo propone en los próximos días.





Romano aclaró en X que Nagelsmann quiere seguir, pero la decisión final corresponde a la Federación, que evaluará el rendimiento en el Mundial antes de actuar.

Klopp escucharía la propuesta y mostraría interés si llegara una oferta oficial.

Klopp se alejó de los banquillos tras dejar el Liverpool y antes de asumir un cargo directivo en el grupo «Red Bull», pero su nombre siempre aparece como candidato cada vez que la selección atraviesa un bache.

Tras la temprana eliminación de Alemania del Mundial, los próximos días serán decisivos para el futuro de Nagelsmann y para saber si la Federación optará por un cambio, con Klopp como principal candidato.

Lee también:

Tras Bielsa y Koeman… una nueva víctima de los entrenadores en el Mundial