Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, reveló que el portero del Bayern Múnich, Jonas Urbig, será titular mañana jueves ante Serbia, en la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, en el estadio Allianz Arena de Múnich.

Klopp fue preguntado, durante la rueda de prensa previa celebrada hoy miércoles, sobre quién sería el capitán de la selección alemana frente a Serbia, ante la ausencia de Joshua Kimmich, en línea con la estrategia del técnico alemán de dar la oportunidad a algunas caras nuevas y jóvenes, a lo que respondió: "Quien tenga el mayor número de partidos internacionales entre los futbolistas del once titular llevará el brazalete de capitán mañana. Podéis preguntar, pero no voy a desvelar el once titular ahora. Podéis buscarlo vosotros mismos".

Y añadió en tono de broma: "Lo único que puedo decir es que Jonas Urbig no llevará el brazalete de capitán en su primer partido internacional".

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Sobre la selección de Serbia, Klopp dijo: "El estilo de Serbia no será muy diferente al que mostró Grecia. Lo que hace a Serbia especialmente difícil es su experiencia. También tienen algunos jugadores excelentes. Conocen todos los trucos del juego, así que debemos estar preparados para ello. Tienen una mentalidad especial".

Y agregó: "Este no es el mejor momento del fútbol serbio, pero los jugadores saben lo que está en juego y han luchado unos por otros. Un equipo que se repliega para defenderse en bloque bajo supone un gran desafío para cualquier rival, y en cualquier etapa de su evolución".

Las publicaciones racistas

En respuesta a una pregunta sobre las publicaciones racistas que tuvieron como objetivo a la selección de Alemania en las redes sociales durante los últimos días, y que afirmaban que el equipo no era "lo bastante alemán", Klopp dijo: "No lo he visto. En mi opinión, no hay ninguna razón en absoluto para prestar a esa gente la menor atención. No tengo mucho tiempo para la estupidez en la vida real, ni tampoco en las redes sociales".

Y prosiguió: "El gran problema de nuestra vida es que todo el mundo puede expresar su opinión en las redes sociales. La gente dice tonterías, es una locura. Nuestro grupo no podría estar más unido. Y el mundo podría aprender una o dos cosas del vestuario de un equipo deportivo".

Alemania busca lograr su primera victoria bajo la dirección del nuevo entrenador, Jürgen Klopp, tras el empate en la primera jornada en territorio de los Países Bajos (1-1) y la sorprendente derrota ante la visitante Grecia (1-0) en la segunda jornada.

Alemania ocupa el tercer puesto del Grupo 2 de la Liga de Naciones de la UEFA, con un punto, mientras que Grecia lidera la clasificación con 6 puntos, por delante de los Países Bajos, subcampeones con 4 puntos, en tanto que Serbia cierra la tabla sin puntuación.



