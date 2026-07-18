Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool y candidato a dirigir la selección alemana, ha desmentido categóricamente a través de un vídeo en su cuenta de «Instagram», En él desmintió las declaraciones que circularon en redes sobre la eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial o críticas a la estrategia de su seleccionador, Thomas Tuchel.

«Hoy he recibido muchos mensajes sobre cosas que circulan en las redes sociales en las que se afirma que he hablado del partido de Inglaterra, de Thomas Tuchel, de las estrategias tácticas y cosas por el estilo», afirmó en el vídeo, y subrayó que todo lo publicado «es totalmente falso».

Reconoció que lleva varios días sin hablar con la prensa y aclaró: «No he hablado con nadie en los últimos tres, cuatro o cinco días. Mi próxima aparición pública será el domingo, durante la final del Mundial», en alusión a su labor como analista para el canal alemán «Magenta TV».

Y advirtió a sus seguidores: «Es un mundo de locos. No os creáis todo lo que leéis. Esta vez, lo publicado es totalmente falso».

El desmentido llegó tras la amplia difusión de unas declaraciones falsas que se le atribuyeron después de la derrota de Inglaterra ante Argentina por 2-1 en la semifinal del miércoles, partido en el que Tuchel fue criticado por su estilo defensivo tras la ventaja inicial de su equipo. antes de que Argentina marcara dos goles en los últimos minutos y se asegurara el pase a la final.

Klopp no formaba parte del equipo de análisis de «Magenta TV» en ese encuentro, lo que confirma que le resultaba imposible hacer ningún comentario sobre el partido o el rendimiento de Tuchel, tal y como afirmaban las publicaciones falsas.

Klopp, que pronto dirigirá a la selección alemana tras su exitosa etapa en el Liverpool —con la que ganó la Liga de Campeones y la Premier League—, se prepara así para su nuevo reto.