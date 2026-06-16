Klopp defiende con vehemencia el milagro que dejó en evidencia a España en el Mundial

El entrenador alemán Jürgen Klopp generó un amplio debate tras comentar el sorpresivo empate entre España y Cabo Verde (0-0) en la primera jornada del Mundial 2026.

En MagentaTV afirmó: «Muchos esperaban una goleada de España, pero el fútbol no funciona así, sobre todo en un torneo como este».

Durante su análisis del partido entre España y Cabo Verde, elogió la actuación heroica de la selección caboverdiana, el tercer país más pequeño en participar en la historia del Mundial, que aguantó 27 disparos españoles.

«Ha sido la primera parte más emocionante del Mundial. Cabo Verde juega con un estilo defensivo compacto y organizado, lo cual es impresionante», añadió.

Y añadió: «Muchos no esperaban esta actuación de Cabo Verde, y muchos también esperaban una victoria fácil de España, pero todos los equipos tienen potencial y el objetivo es ganar».

Klopp, presidente mundial de fútbol del Grupo Red Bull, sigue ofreciendo análisis directos que esperan millones de aficionados.