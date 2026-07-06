Klopp arremete contra Trump e Infantino: «Dos personas que no entienden de fútbol»

El entrenador alemán Jürgen Klopp, analista de «Magenta TV», criticó la supuesta intervención del presidente estadounidense Donald Trump ante la FIFA para anular la suspensión del jugador Fularin Balugun.

La FIFA levantó la suspensión el domingo, permitiendo al delantero jugar los octavos contra Bélgica pese a su expulsión previa ante Bosnia y Herzegovina.

Mientras la delegación estadounidense celebraba la decisión, la Federación Belga mostró su asombro y anunció que estudiaría todas las vías legales, especialmente tras la revelación de «The Athletic» sobre una llamada entre Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para presionar por la anulación de la sanción.

Klopp afirmó: «Si es cierto, es una catástrofe que destruye la credibilidad de todo», y calificó a Trump e Infantino de «dos ignorantes del fútbol que no deberían interferir en él».

El técnico alemán insistió en que la expulsión fue «una decisión acertada e indiscutible» y recordó que los errores arbitrales «son una realidad con la que convivimos y superamos sin intervenciones externas».

Cabe recordar que Klopp encabeza la lista de candidatos para suceder a Julian Nagelsmann al frente de la selección alemana, tras la dimisión de este último a raíz de la sorprendente eliminación ante Paraguay en la tanda de penaltis.