Klopp arremete contra la FIFA: «El fútbol se ha convertido en rehén de las oficinas con aire acondicionado»

Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, criticó con dureza a la FIFA por convertir el Mundial 2026, que se celebra en Norteamérica, en «un rehén de los anunciantes»; Criticó las pausas obligatorias para beber, que calificó de «bloqueos publicitarios» que interrumpen el juego.

Según la cadena alemana «ZDF», Klopp afirmó que estas pausas no benefician a los jugadores, sino que solo sirven para mostrar anuncios.

“El fútbol es rehén de quienes se atrincheran en oficinas con aire acondicionado”, afirmó, y añadió: “Es un escudo para los jugadores, una espada contra el calor y una jaula de oro para los patrocinadores”.

Y lanzó una pregunta filosófica: «¿A quién sirve el Mundial? ¿A la afición, a los jugadores o a los anunciantes?».

Y añadió: «Un partido del Mundial debe fluir como un río; en cambio, ponemos presas para que pasen los anuncios».

Sus palabras llegan en plena polémica por las nuevas normas del Mundial de 2026, que incluyen pausas obligatorias supuestamente para proteger a los jugadores del calor, aunque muchos ven en ellas solo una excusa para emitir más anuncios y aumentar los ingresos de los patrocinadores.