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Inside Brazil's Main Training Camp for FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Klopp arremete contra la FIFA: «El fútbol se ha convertido en rehén de las oficinas con aire acondicionado»

World Cup
J. Klopp
Alemania

Klopp sigue arremetiendo contra las nuevas normas...

Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, criticó con dureza a la FIFA por convertir el Mundial 2026, que se celebra en Norteamérica, en «un rehén de los anunciantes»; Criticó las pausas obligatorias para beber, que calificó de «bloqueos publicitarios» que interrumpen el juego.

Según la cadena alemana «ZDF», Klopp afirmó que estas pausas no benefician a los jugadores, sino que solo sirven para mostrar anuncios.

“El fútbol es rehén de quienes se atrincheran en oficinas con aire acondicionado”, afirmó, y añadió: “Es un escudo para los jugadores, una espada contra el calor y una jaula de oro para los patrocinadores”.

Y lanzó una pregunta filosófica: «¿A quién sirve el Mundial? ¿A la afición, a los jugadores o a los anunciantes?».

Y añadió: «Un partido del Mundial debe fluir como un río; en cambio, ponemos presas para que pasen los anuncios».

Sus palabras llegan en plena polémica por las nuevas normas del Mundial de 2026, que incluyen pausas obligatorias supuestamente para proteger a los jugadores del calor, aunque muchos ven en ellas solo una excusa para emitir más anuncios y aumentar los ingresos de los patrocinadores.

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