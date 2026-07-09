Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Klopp acuerda seguir al frente de la selección alemana hasta 2030

Alemania vs Paraguay
Alemania
Paraguay
World Cup
J. Klopp
J. Nagelsmann
Alemania
Paraguay
EE. UU.

Klopp será el nuevo seleccionador de la Mannschaft si todo sale según lo previsto.

El alemán Jürgen Klopp está a punto de asumir el mando de la selección de su país en la próxima etapa, tras la dimisión del seleccionador Julian Nagelsmann, a raíz de la eliminación en el Mundial de 2026.

La Mannschaft quedó eliminada en dieciseisavos del Mundial 2026 tras perder por penaltis ante Paraguay.

A diferencia del Mundial actual, la selección alemana no superó la fase de grupos en 2018 ni 2022, aunque fue campeona en 2014.

Tras la salida de Nagelsmann, la Federación Alemana de Fútbol negocia con Klopp para que lo reemplace.

Según «Sky Alemania», firmará un contrato hasta 2030 si todo avanza como se espera.

Las negociaciones finales se celebrarán este fin de semana en Nueva York.

Su salida del cargo de director de fútbol internacional de Red Bull se tramitará una vez firme el acuerdo con la Federación.

Klopp dejó el banquillo del Liverpool al final de la temporada 2023-2024 y asumió el cargo de director del departamento de fútbol internacional de Red Bull en enero de 2025.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google