Klopp acuerda seguir al frente de la selección alemana hasta 2030

El alemán Jürgen Klopp está a punto de asumir el mando de la selección de su país en la próxima etapa, tras la dimisión del seleccionador Julian Nagelsmann, a raíz de la eliminación en el Mundial de 2026.

La Mannschaft quedó eliminada en dieciseisavos del Mundial 2026 tras perder por penaltis ante Paraguay.

A diferencia del Mundial actual, la selección alemana no superó la fase de grupos en 2018 ni 2022, aunque fue campeona en 2014.

Tras la salida de Nagelsmann, la Federación Alemana de Fútbol negocia con Klopp para que lo reemplace.

Según «Sky Alemania», firmará un contrato hasta 2030 si todo avanza como se espera.

Las negociaciones finales se celebrarán este fin de semana en Nueva York.

Su salida del cargo de director de fútbol internacional de Red Bull se tramitará una vez firme el acuerdo con la Federación.

Klopp dejó el banquillo del Liverpool al final de la temporada 2023-2024 y asumió el cargo de director del departamento de fútbol internacional de Red Bull en enero de 2025.