Klopp acepta suceder a Nagelsmann al frente de la selección alemana

Jürgen Klopp, director del departamento de fútbol internacional de «Red Bull», está dispuesto a asumir el cargo de seleccionador de Alemania tras la dimisión de Julian Nagelsmann.

La decisión llegó tras comunicarle que debía dimitir o ser despedido, después de la sorpresiva eliminación de Alemania en los dieciseisavos del Mundial ante Paraguay en los penaltis.

Según «TalkSport», el exentrenador del Bayern, el Hoffenheim y el RB Leipzig quería seguir, pero la Federación Alemana lo destituyó tras la reunión posterior al partido.

Según la misma fuente, la Federación Alemana ya contactó a Klopp, quien aceptaría el cargo.

Su contrato con Red Bull incluye una cláusula que le permite marcharse, por lo que podría asumir el cargo de seleccionador.

Tras quedar eliminada en la fase de grupos en 2018 y 2022, esta nueva derrota confirma el retroceso de Alemania en el Mundial 2026. además de que la derrota en la tanda de penaltis fue la primera de este tipo para Alemania en toda su historia en el Mundial.

Klopp, vinculado a «Red Bull» hasta 2029, podría asumir el cargo.

Aunque su nombre ha sonado para varios banquillos este verano, su agente ha desmentido todos los rumores. Se le vinculó con el Real Madrid antes del regreso de José Mourinho, y también se le vinculó con el Al-Ittihad saudí, información igualmente desmentida.