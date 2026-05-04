Klaas-Jan Huntelaar le dejó claro a Marc Overmars al marcharse del Ajax: «Déjame ir»

El Schalke 04 se proclamó este fin de semana campeón de la 2. Bundesliga y regresará la próxima temporada a la máxima categoría del fútbol alemán. Klaas-Jan Huntelaar, exjugador del club, repasa en una entrevista con Voetbal International su etapa en Gelsenkirchen.

Tras siete años en el club alemán, el exdelantero regresó al Ajax, donde ya había jugado entre 2006 y 2009. «Al terminar mi contrato y no conectar con la nueva dirigencia, poco a poco nos fuimos distanciando», recuerda.

En su segunda etapa en Ámsterdam (2017-2021) ganó dos ligas y fue clave en la recordada campaña de la Champions 2018/19.

Sin embargo, en la 2020/21 perdió protagonismo por la competencia en la delantera. «El Ajax era líder y llegaban Brobbey y Haller, así que uno de los delanteros iba a jugar menos», explica el 76 veces internacional.

Entonces su exequipo lo llamó para pedirle ayuda en la lucha por no descender: «El club me dijo: “No tenemos mucho dinero, pero nos gustaría que volvieras”. También me escribieron jugadores que estaban allí: “Vuelve, ven a ayudarnos”», añade.

«Entonces le dije a Marc Overmars: “Déjame ir al Schalke”. Fue por puro amor al club. Encontré un equipo sin confianza, algo que esperaba. Había que unirse y tener un plan, pero no lo conseguimos».

El exjugador de Real Madrid y AC Milan se alegra de que su club vuelva a la Bundesliga tras años ausente. «Es bueno que el Schalke esté de regreso; este es su nivel. El primer año hay que sobrevivir; solo después se puede construir algo. La gente no debe esperar que de repente volvamos a liderar. Ojalá se mantenga en la Bundesliga y, a partir de ahora, se gestione bien».