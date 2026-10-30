El rumano Cristian Chivu, director técnico del Inter de Milán, aseguró que disputar el "Derbi della Madonnina" ante el eterno rival, el Milan, representa siempre un estímulo adicional para los jugadores del equipo, aunque al mismo tiempo subrayó que el resultado del partido no será "decisivo" en la lucha por el título, teniendo en cuenta que el campeonato todavía se encuentra en sus primeras jornadas.

El Inter, líder de la clasificación, visita al Milan en el primer derbi que enfrenta a los dos grandes de la ciudad de Milán esta temporada, mañana sábado. Y a pesar de que el Nerazzurri conquistó los títulos de Liga y Copa la temporada pasada, el equipo ha sufrido de forma evidente ante el Milan en la temporada (2025-2026), al perder los dos encuentros de Liga, ya que la última victoria del Inter en el derbi se remonta al mes de abril del año 2024, con un registro sin victorias en los últimos siete enfrentamientos contra el Rossoneri (5 derrotas y 2 empates).

En su rueda de prensa celebrada hoy viernes, Chivu afirmó que sus jugadores no necesitan ningún tipo de motivación adicional para disputar esta gran cita, y declaró, según recogió el sitio web "Football Italia": "Están preparados y conscientes de que es un partido de derbi. Jugar estos enfrentamientos supone siempre un estímulo adicional, y la clasificación no importa aquí ni tiene ningún valor".

Y sobre su valoración del rival, el Milan, y lo que se comenta acerca de la rapidez de sus inicios en los partidos esta temporada, Chivu explicó: "Se trata del equilibrio total, tanto en la preparación física como en la mental; hay que ser muy consciente del momento adecuado para tomar ciertas decisiones. Conocemos los puntos fuertes del Milan y cómo pueden hacernos daño; son un equipo con una gran calidad técnica, y debemos estar preparados para mantener nuestra solidez y la cercanía de nuestras líneas con cobertura en profundidad".

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Y en respuesta a una pregunta sobre el deseo de "recuperar la dignidad y el orgullo" tras no lograr la victoria ante el Milan en los últimos siete enfrentamientos, Chivu insistió: "Tenemos que afrontarlo como un partido de Liga normal. No podemos conformarnos con lo que hemos ofrecido hasta ahora, sino que debemos ser la mejor versión posible de nosotros mismos. También debemos hacernos autocrítica si no hemos conseguido la victoria en los últimos siete derbis; los detalles y los momentos decisivos cayeron de su lado, como ocurrió en el partido de ida del año pasado, y tenemos que hacer mayores sacrificios".

Y pese a la superioridad del rival, Chivu subrayó que perder un solo partido ante el Milan no definirá la historia del Inter esta temporada, exactamente igual que no lo hizo el año pasado, y añadió: "La lección que aprendí de la temporada pasada es que el derbi no es decisivo. Es un gran enfrentamiento de la Serie A como de costumbre, y solo hay tres puntos en juego".

Y agregó: "La historia nos recuerda que el Milan ganó el partido de ida el año pasado y luego perdió más tarde ante la Lazio en Roma cuando todos pensaban que la pelea se había reavivado. Todavía estamos solo en la décima jornada de la temporada. Por supuesto que hay otros factores que juegan un papel, como el orgullo, la determinación y hacer felices a los aficionados; porque sabes que las cosas no son fáciles si no consigues la victoria".

Y continuó el entrenador del Inter: "No hay equipos favoritos para ganar en los partidos de derbi, hay un gran deseo y una gran ambición, y debes encontrar la energía y la motivación necesarias. La presión recae sobre todos, pero no podemos pensar demasiado en ello; solo tienes que hacer las cosas de la manera correcta".

Y sobre su opinión respecto a los planes del nuevo estadio que los dos grandes de la ciudad revelaron recientemente, y si espera continuar en su cargo hasta la inauguración del estadio, Chivu dijo entre risas: "Tengo que ser cauto con lo que digo, estoy a favor de la renovación, porque el mundo avanza, pero por otro lado siento pena; ofrecí mucho como jugador en San Siro. Pero la vida continúa y tenemos que aceptarlo. El futuro puede parecer un poco aterrador, pero traerá felicidad en cuanto nos acostumbremos a él".

Y cuando se le preguntó si se veía a sí mismo como entrenador del Inter cuando se trasladen al nuevo estadio, respondió: "No diré nada, porque todavía nos quedan cuatro años por delante. Es difícil mantenerse en tu puesto durante todos esos años, pero si cambia la cultura deportiva, quizá eso ocurra".