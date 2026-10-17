Kimmich teme la ausencia de Olise ante el Arsenal y Kane pide a su sustituto que aproveche la oportunidad

Joshua Kimmich, estrella del Bayern Múnich, reconoció la dificultad del esperado enfrentamiento ante el Arsenal el próximo miércoles, dentro de la tercera jornada de la Liga de Campeones, con la ausencia del francés Michael Olise por sanción, tras ser expulsado durante el empate con el Viking (3-3) en la jornada anterior.

Kimmich, en declaraciones recogidas por la cadena "Sky", dijo sobre el duelo ante el Arsenal: "Tenemos uno o dos jugadores con algunos golpes después del partido de hoy (la victoria 6-1 sobre el Leipzig en la Bundesliga), y espero que no sea nada grave".

Y continuó el internacional alemán: "Michael Olise no estará disponible por la tarjeta roja. Está claro que eso nos complica las cosas, sobre todo cuando se trata de suplir a un jugador como él en un partido tan grande como este".

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Y añadió: "Pero tenemos mucha calidad en la plantilla y lo daremos todo. Realmente tengo muchas ganas de que llegue el partido".

También el delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, habló sobre el impacto de la ausencia de Olise ante el Arsenal, asegurando que la oportunidad estará disponible para otros jugadores que quieran demostrar sus cualidades.

El astro inglés dijo: "Por supuesto que echaremos de menos a uno de nuestros jugadores, y ahora otros tienen que dar un paso adelante y aprovechar su oportunidad. Esa es la naturaleza de la competencia en el Bayern Múnich".

Un momento importante

Kane elogió la actuación de su equipo ante el Leipzig, al considerar que la amplia victoria llegó en un momento importante, después de dos resultados que no estuvieron a la altura de las aspiraciones del equipo.

Y dijo: "Fue un partido magnífico. Creo que, después de los dos últimos resultados, era importante lanzar un mensaje, y lo hicimos desde el primer minuto. Considero que generamos suficientes ocasiones para ganar y marcar goles en los últimos partidos, pero por supuesto no logramos los resultados que queríamos".

Y continuó: "Cuando no ganamos, siempre hay más comentarios y el ruido habitual. Por eso era importante mantener la calma y evitar los errores, y eso es lo que hicimos de principio a fin. La actuación fue excelente. Cuando marcas 6 goles a un rival como el Leipzig, puedes sentir un gran orgullo".



