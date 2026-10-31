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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Kimmich regresa de los días más difíciles de su vida: emotivas palabras tras la muerte de su padre

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
Bayern Múnich
Borussia Dortmund
Bundesliga
J. Kimmich
Alemania

Se ausentó de 3 partidos

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El regreso de Joshua Kimmich a los terrenos de juego no fue una simple participación en el clásico alemán ante el Borussia Dortmund, que terminó con empate a dos, sino que tuvo dimensiones humanas conmovedoras, después de que el centrocampista del Bayern de Múnich disputara su primer partido desde el fallecimiento de su padre, hablando con franqueza del difícil período que ha atravesado.

Kimmich, de 31 años, declaró al canal "Sky" tras el encuentro: "Ha sido una semana muy difícil. Estoy feliz de volver al terreno de juego. No fue nada fácil, pero al menos durante el partido te olvidas del asunto por un breve momento".

El jugador se había ausentado de 3 partidos oficiales debido al fallecimiento de su padre y, al ser preguntado sobre si el regreso al campo le ayudaría a superar esta etapa, respondió con claridad: "Sí, por supuesto".

Kimmich expresó su gratitud por el apoyo que recibió del Bayern de Múnich y de la Federación Alemana de Fútbol durante su adversidad, al decir: "También debo elogiar la empatía del club y el hecho de que estuvieran a mi lado, así como a la Federación Alemana de Fútbol, que asistió al funeral. Eso fue muy especial para mí y para mi familia".

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El jugador del Bayern de Múnich añadió una frase llamativa: "Esto me demuestra que estoy exactamente en el lugar adecuado aquí".

Las declaraciones de Kimmich cobran una importancia adicional a la luz de una postura anterior suya respecto a la directiva del club, pues durante un documental emitido por el canal "ZDF" en 2024 habló de su sensación de haber sido abandonado por parte del Bayern de Múnich durante la crisis del debate sobre la vacunación contra el virus del coronavirus, lo que hace que su actual elogio al apoyo que recibió del club resulte especialmente llamativo.

Tras hablar del aspecto humano, Kimmich abordó la situación deportiva del equipo, ante las lesiones que han golpeado las filas del Bayern de Múnich, al decir: "Cuando ves nuestras lesiones de hoy, te das cuenta de que lo más importante al final es conservar la salud".

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