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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Kimmich: «No hemos jugado bien contra ningún rival... y nos merecemos quedar eliminados del Mundial»

Alemania vs Paraguay
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El líder de Alemania lo reconoce

Joshua Kimmich, capitán alemán, admitió que su equipo merecía la eliminación del Mundial 2026 tras un torneo decepcionante.

Paraguay sorprendió y eliminó a Alemania en dieciseisavos del Mundial 2026 tras ganar 4-3 en los penaltis, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, en el partido disputado en la madrugada del martes en Boston, Estados Unidos.

Con este resultado, Paraguay avanza a octavos y enfrentará al ganador de Francia y Suecia, que jugarán el miércoles.

La selección alemana extiende así su mala racha tras caer en la fase de grupos en 2018 y 2022.

Alemania empezó fuerte: goleó a Curazao (7-1) y venció a Costa de Marfil (2-1), pero perdió con Ecuador (1-2) y, tras ello, cayó ante Paraguay.

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Kimmich declaró tras el partido: «Es una sensación horrible, no hemos jugado bien contra ningún rival».

Y añadió: «En tres ocasiones hemos tenido grandes problemas contra selecciones que no son de talla mundial. Esa es la realidad».

Y concluyó: «Nos merecemos totalmente la eliminación del Mundial».

En declaraciones a «Sky Alemania» añadió: «Recuerdo la Alemania de mi infancia, la veía por televisión y siempre llegaba a semifinales o finales. Queremos transmitir esa sensación a los niños y a toda la gente en sus hogares, pero no lo hemos logrado».

Y añadió: «Es muy lamentable, sobre todo en un momento en el que Alemania nos aporta mucho y tenemos logros de los que nos sentimos orgullosos. Por desgracia, la selección nacional no es así en este momento, y todos somos responsables de ello».

Y concluyó: «Debemos asumir la responsabilidad; nadie puede eludirla. Somos los jugadores quienes lo echamos a perder, no el entrenador, los medios, el árbitro o el rival».

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