Kimmich cuenta los entresijos del fracaso de su fichaje por el París Saint-Germain

Joshua Kimmich, estrella del Bayern de Múnich, ha revelado los detalles del fracaso de su fichaje por el París Saint-Germain.

En un documental reciente de ZDF, Kimmich confirmó que el PSG se interesó en él durante el mercado de verano de 2024.

«Hablé con el director deportivo, Luis Campos, y con el entrenador, Luis Enrique. Hicieron un trabajo excelente y me hicieron sentir muy querido, así que es normal que uno empiece a pensar en ello».

«Eso me hizo pensar mucho. Iba a ser una pieza clave con más experiencia, y eso pesa. El París me hizo una oferta económica impresionante».

Cuando el PSG ganó la Liga de Campeones, yo ya había decidido quedarme en el Bayern. Para mí fue la confirmación de que había tomado la decisión correcta, pues mi principal motivación para cambiar de club era ganar la Liga de Campeones con el PSG por primera vez en su historia. Esa motivación se desvaneció».

Y añadió: «En la final del segundo título del PSG me sorprendió enfrentarnos en semifinales. Quería ganar, pero no pudo ser. Aun así, sé que estoy donde debo estar. Hoy, mirando atrás, me siento muy cómodo con mi decisión; es una sensación maravillosa».