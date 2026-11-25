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Joshua Kimmich, capitán del Bayern de Múnich, criticó la forma en que la directiva del club ha gestionado a través de los medios de comunicación la crisis de su compañero Jamal Musiala.

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El capitán consideró inaceptable que el jugador acabe cargando con las consecuencias de las disputas en los despachos o de los debates sobre su contrato y su futuro.

La postura de Kimmich llega en un momento en el que el Bayern vive una gran polémica por las declaraciones públicas de altos cargos del club sobre el estado de salud de Musiala y el nivel que se espera de él tras volver de su lesión, todo ello coincidiendo con la derrota del equipo por 2-1 en su visita al Lille francés, el miércoles por la noche, en la Liga de Campeones.

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«Lo que no entiendo es la forma en que se habla de esto en público. Nunca se debería poner esa carga sobre los hombros de un jugador», declaró Kimmich sobre el caso Musiala ante los medios tras el encuentro.

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«Es algo totalmente inaceptable y que no está a la altura del Bayern de Múnich, sobre todo en el momento actual», añadió el internacional alemán.

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Las palabras del capitán llegan en plena polémica por las posturas de varios altos cargos del Bayern sobre el estado de salud de Musiala y su capacidad para recuperar su nivel anterior.

También se ha puesto en duda si su elevado salario está justificado en caso de que no logre volver a su mejor versión.

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Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión del club bávaro y antiguo director ejecutivo, habló de la necesidad de abordar la situación económica de Musiala con el jugador, su familia y sus representantes, y señaló que sería difícil justificar su salario si no recupera su nivel anterior.

Por su parte, Hoeneß, presidente de honor del Bayern de Múnich, planteó dudas sobre la capacidad del jugador para recuperar su potencial, mientras que el director ejecutivo Jan-Christian Dreesen apuntó a la posibilidad de mantener conversaciones con sus representantes sobre su futuro contractual.

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En un intento por calmar la situación, el Bayern de Múnich anunció ayer miércoles que había celebrado una reunión, que calificó de constructiva, con los representantes de Musiala, y subrayó que la salud del jugador es la prioridad absoluta para ambas partes y que contará con todo el apoyo durante su recuperación.

El club precisó además que el jugador fue examinado por primera vez por sus síntomas neurológicos el 22 de abril de 2025, en coordinación con los servicios médicos del Bayern, en respuesta a las preguntas surgidas sobre cuándo tuvo conocimiento la directiva de su estado.

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En lo deportivo, las declaraciones de Kimmich se produjeron tras la derrota del Bayern de Múnich por 2-1 ante el Lille francés, en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, la primera derrota del equipo en la competición esta temporada.

El Bayern se adelantó con un gol de Dayot Upamecano en el minuto 15, pero el Lille le dio la vuelta al marcador en la segunda parte: Ayase Ueda empató en el minuto 62 y, tres minutos después, Aleksandar Pavlović marcó en propia puerta para dar la victoria al conjunto francés.

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Musiala entró como suplente en el minuto 76, dentro de su regreso progresivo a los terrenos de juego tras su periodo de baja, pero no pudo evitar la derrota de su equipo.