Para los analistas de KieftJansenEgmondGijp, los 45 minutos que Memphis Depay jugó con el Corinthians no son relevantes. Cerca del Mundial, concluyen que Donyell Malen es el delantero ideal para Holanda.

«Malen está en plena forma. No tiene sentido», opina René van der Gijp, que no cree que Memphis deba ser titular como delantero en el Mundial. «Hay que empezar con Malen», coincide Kieft.

«Así Koeman pondrá a Memphis a punto, porque pensará: tengo que darlo todo. Creo que empezará así», añade Kieft, que prevé que Malen sea la opción principal en el Mundial, que para Holanda arranca el 14 de junio contra Japón.

«Si Malen rinde, Memphis no tendrá oportunidades, aunque quizá reciba el mensaje de que hay otro igual de bueno», añade Kieft, para quien la forma actual cuenta más que el historial.

«Malen aún debe demostrarlo, pero creo que funcionará», concluye sobre el delantero que brilló en la segunda parte de la temporada con el AS Roma.

Van der Gijp entiende las decisiones de Koeman en su lista final: «Kees Smit y Mats Wieffer, déjalos. Y Wout Weghorst, que entre a dos minutos del final. Déjalo».

Kieft entiende que Weghorst sea convocado como recurso de emergencia: «Claro que lo llevas, así que es comprensible».