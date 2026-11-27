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Wim Kieft no está, por ahora, nada impresionado con Marcos Leonardo en el Ajax. El exdelantero explica en su columna para De Telegraaf que esperaba más del fichaje récord brasileño y considera exagerados los elogios del entrenador Míchel Sánchez tras el partido contra el FC Thun.

El Ajax completó el jueves por la noche un excelente ensayo general para el Clásico contra el Feyenoord. El conjunto de Ámsterdam se impuso por 4-0 al FC Thun en el Johan Cruijff ArenA y sumó así su tercera victoria consecutiva en la Conference League.

Leonardo marcó el segundo gol del Ajax ante el equipo suizo. El brasileño, que antes había fallado al intentar golpear el balón en una posición favorable, solo tuvo que empujar un pase de Abdellah Ouazane.

Sánchez se mostró especialmente satisfecho con la actuación de su delantero tras el encuentro. «Creo que todo el mundo lo ha visto: ha jugado un partido magnífico. Estoy muy satisfecho con él, muy satisfecho con todos los jugadores».

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«Creo que ha hecho un partido excelente en cuanto a lo que le pedimos», continuó el técnico español. «Defender bien la banda, darnos profundidad para que se abrieran más espacios por dentro».

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Kieft discrepa y, de cara al Clásico, se fija en los dos fichajes récord que presentaron el Feyenoord y el Ajax el pasado verano. El club de Róterdam pagó casi diez millones de euros por Nacho Ferri, mientras que el de Ámsterdam desembolsó casi veinte millones por Leonardo.

«Durante un breve periodo, el español de 22 años estuvo a buen nivel en Róterdam. Cuando el Feyenoord empezó a decaer, él tampoco pudo escapar de la mala racha. Ferri depende mucho de lo que ocurre a su alrededor», afirma Kieft, quien considera que la presión del domingo recae principalmente sobre el Feyenoord.

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Según Kieft, Leonardo también depende mucho de sus compañeros, aunque el brasileño, a diferencia de Ferri, todavía no ha pasado por una buena racha en su nuevo club. «Contra el FC Thun combinó bastante bien, pero no tiene cualidades individuales especiales».

«No es rapidísimo, no tiene una verdadera capacidad de aceleración, no destaca especialmente por su técnica, no es un rematador frío y tampoco es una referencia sólida para recibir el balón», enumera Kieft sobre las carencias del delantero del Ajax. «De un brasileño de 20 millones de euros esperas más. Quizá no al nuevo Romario o Ronaldo, pero sí a alguien que rinda de inmediato en el Ajax».

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Kieft espera que Leonardo marque sus goles en la Eredivisie y la Conference League, pero no entiende el entusiasmo de Sánchez por el delantero. «Como en el gol que solo tuvo que empujar contra los suizos. Elogiarlo después de esa manera, como hizo el entrenador Michel Sanchez, es exagerado».