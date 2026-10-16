Wim Kieft ve un doloroso contraste entre el Ajax y el Feyenoord. Mientras que, a juicio del exdelantero, el conjunto de Róterdam practica actualmente el fútbol más atractivo de Países Bajos, el entusiasmo en Ámsterdam tras un prometedor inicio de temporada ha desaparecido por completo. En su columna para De Telegraaf, Kieft es demoledor con el juego del equipo de Michel Sanchez.

En el Ajax, el ambiente era especialmente positivo al comienzo de la temporada. El director deportivo Jordi Cruyff llevó a Ámsterdam a varios nombres destacados, y los resultados en las rondas previas de la Conference League también invitaban al optimismo. El juego del equipo también satisfacía entonces a Kieft, pero ya queda poco de aquel entusiasmo.

Según Kieft, el partido del pasado jueves fue el punto más bajo de esta reciente evolución. «Contra el Hajduk Split, el equipo de Michel Sanchez cayó a su nivel más bajo», concluye. El exinternacional vio a un equipo sin cohesión ni profundidad, que además jugó a un ritmo demasiado lento.

El Ajax tampoco impresionó apenas en ataque a Kieft, que se mostró visiblemente irritado por la falta de ocasiones. «El partido empezó a las 18:45, pero uno podía quedarse dormido viéndolo», escribe. Según el exdelantero, los de Ámsterdam tardaron muchísimo en elaborar siquiera una jugada de ataque decente.

El decepcionante rendimiento de Sofyan Amrabat también ha llevado a Kieft a cambiar de opinión sobre Jordan Henderson, excapitán del Ajax. El centrocampista inglés recibió duras críticas de forma constante durante su etapa en Ámsterdam, pero, según el analista, su valor resulta cada vez más evidente. «Se suponía que no era gran cosa, pero, cuando ves a Amrabat deambulando perdido por el centro del campo, Henderson parece mejor con cada partido».

Kieft va aún más lejos en su revalorización del antiguo capitán del Ajax. «Al final resulta que fue un jugador extraordinario para el Ajax», afirma el exinternacional. También señala lo que Henderson ha demostrado tras marcharse de Ámsterdam, primero en el Brentford y ahora en el Chelsea.

Kieft tampoco se muestra muy entusiasmado con otros fichajes veraniegos del Ajax. En su opinión, Julian Brandt fue ensalzado demasiado pronto y la expectación en torno a Tolu Arokodare fue exagerada. Según Kieft, el delantero es fuerte físicamente y peligroso por alto, pero le falta calidad con el balón, lo que, a su juicio, explica que Míchel diera con frecuencia preferencia a Kasper Dolberg. «No era por casualidad», afirma Kieft.