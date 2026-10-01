Wim Kieft y Rafael van der Vaart se muestran críticos con la actuación de Quinten Timber contra Grecia. El centrocampista volvió a ser titular el jueves por la noche con la selección neerlandesa, pero fue sustituido ya en el descanso tras una primera parte complicada.

Timber comenzó en Tesalónica por segunda vez como titular con la selección de Países Bajos. Países Bajos completó una primera parte dramática y se fue al vestuario con una desventaja de 2-0, tras lo cual el seleccionador Xavi decidió dejar allí, entre otros, al centrocampista.

Tras el partido, la actuación del centrocampista es analizada en el estudio de la NOS. El presentador Sjoerd van Ramshorst le pregunta a Kieft por su opinión sobre Timber, y el exdelantero deja pocas dudas. «Inquieto. Veo sus cualidades, pero todo es demasiado acelerado. Siempre acaba siendo caótico».

Según Kieft, el problema no está en las capacidades técnicas de Timber. «Eso no tiene nada que ver con la calidad futbolística, pero simplemente le falta una cierta calma y sencillez en su juego. A menudo quiere demasiado y, en sí, no es ninguna vergüenza querer demasiado».

Van Ramshorst pregunta si Timber podría corregir fácilmente esa parte de su juego. «Lo dudo un poco, porque ya se lo vengo viendo desde hace unos años», afirma Kieft.

También Van der Vaart, que anteriormente se había mostrado muy positivo sobre Timber, ve que el centrocampista ahora mismo se queda a medio camino entre distintos roles. «Siempre he sido muy fan suyo cuando jugaba en el Feyenoord, pero tiene que centrarse en una sola cosa. Si quiere ser una especie de número diez o de ocho, quizá no sea lo bastante bueno para eso».

Según Van der Vaart, por eso Timber tiene una elección clara sobre la mesa. «Simplemente decir: “Soy un centrocampista defensivo”, quizá él se crea demasiado bueno para eso. Está un poco entre dos aguas. Como jugador, tienes que acabar tomando una decisión».

Van der Vaart tiene un consejo claro para Timber: «Creo que la mejor elección es esta: voy a recuperar ese balón y se lo doy a los chicos que de verdad pueden dar ese pase. Entonces sí puede convertirse en un jugador fantástico».