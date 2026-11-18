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El extremo del Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia ha ofrecido noticias positivas sobre su rehabilitación tras sufrir una grave rotura del ligamento cruzado anterior. El internacional georgiano habló con sus aficionados durante una reciente retransmisión en directo sobre los plazos de su recuperación y la posibilidad de volver antes de que termine la temporada.

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Un duro golpe para la estrella del Paris Saint-Germain

Kvaratskhelia afronta un largo y difícil proceso de recuperación tras sufrir una grave lesión de rodilla . El extremo del PSG se lesionó durante un emocionante partido de Champions League ante el Barcelona que terminó 4-2 en octubre. Las pruebas médicas confirmaron poco después una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha .

Se trata de una de las lesiones más temidas y devastadoras para cualquier futbolista profesional. Pese a la gravedad del contratiempo, el internacional georgiano mantiene una actitud sorprendentemente positiva. Recientemente aprovechó la ocasión para hablar directamente con sus seguidores sobre los avances de su rehabilitación.

Kvaratskhelia rompe su silencio sobre la rehabilitación

El jugador que lleva el dorsal siete del PSG ofreció esta semana noticias alentadoras sobre su estado físico y anímico. Kvaratskhelia realizó una retransmisión en directo improvisada para interactuar con sus aficionados y hablar de su situación actual. Durante la emisión, el extremo reveló cuánto tiempo espera seguir de baja.

«No jugaré durante unos seis meses», explicó a sus seguidores, confirmando que se perderá la mayor parte de la temporada en las competiciones nacionales. También compartió detalles positivos sobre el trabajo físico que realiza a diario. «La recuperación va bastante bien», añadió Kvaratskhelia. «Estoy entrenando poco a poco, paso a paso».

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Un esperado regreso en primavera

Una ausencia de seis meses significa que Kvaratskhelia no volverá a competir con el PSG hasta la próxima primavera. Sin embargo, estos plazos dejan abierta la posibilidad de que dispute un partido importante antes de que termine oficialmente la temporada actual.

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Al atacante, como es comprensible, le costó asimilar la devastadora noticia cuando se lesionó el mes pasado. Ahora ha logrado centrar toda su atención en completar su exigente programa de rehabilitación.

Su regreso gradual a los entrenamientos ligeros, paso a paso, supone el primer avance positivo en un largo proceso de recuperación. Los servicios médicos del club seguirán de cerca su evolución física durante los próximos meses de invierno.

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Con la vista puesta en volver para la final de la Champions League

El PSG aspira a conquistar esta temporada su tercer título consecutivo de la Champions League. El equipo francés tendrá que afrontar ahora la mayor parte de ese exigente recorrido europeo sin su delantero estrella.

La final de la prestigiosa competición se disputará en Madrid el 5 de junio de 2027. Esa fecha de finales de verano podría encajar perfectamente con los plazos previstos para la recuperación de Kvaratskhelia si no sufre nuevos contratiempos físicos.

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Si el equipo de Luis Enrique alcanza la final, el georgiano podría estar plenamente disponible para jugar. Saltar al campo en Madrid sería la mejor recompensa a sus duros esfuerzos de rehabilitación.