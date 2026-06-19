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Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Khosanov se disculpa ante un fotógrafo del Mundial con un regalo especial

A. Khusanov
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Luis Díaz
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Un detalle estupendo

La Federación Uzbeka de Fútbol informó el jueves que el defensa Abdulkadir Khusanov envió una camiseta firmada con una disculpa al cámara que hirió tras chocar accidentalmente durante el partido inaugural contra Colombia.

El defensa del Manchester City colisionó con el cámara cuando disputaba un balón con el delantero colombiano Luis Díaz cerca de la línea de banda en la primera parte del encuentro del miércoles, correspondiente al Grupo H.

Recibió atención médica en el campo y luego fue trasladado al hospital.

La Federación uzbeka confirmó que representantes suyos visitaron al cámara y le entregaron la camiseta firmada, con un mensaje de pronta recuperación.

La Federación publicó en redes: «El defensa le deseó una pronta recuperación y le envió sus saludos».

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Khosanov recibió tarjeta amarilla por esa entrada, en el partido que Uzbekistán perdió 1-3 ante Colombia, debut histórico en un Mundial.

El central de 22 años, fichado del Lens francés por el Manchester City, es clave en Uzbekistán, debutante en el Mundial bajo la dirección de Fabio Cannavaro.

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