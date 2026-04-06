خاص لكووورة.. ما حقيقة استغناء الاتحاد عن يوسف النصيري؟

Kooora reveló la verdad sobre los rumores que circulan acerca de la intención del Al-Ittihad saudí de rescindir el contrato de Youssef En-Nesyri, delantero del equipo, durante el próximo mercado de fichajes de verano.

El diario saudí “Okaz” señaló que Al-Ittihad se inclina por prescindir del atacante marroquí el próximo verano debido a la bajada de su nivel, y que la directiva ya ha empezado a buscar un jugador sustituto.

En-Nesyri, de 28 años, se incorporó a las filas de Al-Ittihad en el pasado mercado de invierno procedente del Fenerbahçe turco, con el objetivo de compensar la marcha del francés Karim Benzema al rival Al-Hilal.

En-Nesyri ha disputado 10 partidos con Al-Ittihad en todas las competiciones, en los que marcó 4 goles y dio 1 asistencia.

"Palabras incorrectas"

Una fuente cercana a En-Nesyri dijo, en declaraciones exclusivas a Kooora hoy lunes: “Estas palabras no tienen fundamento alguno”.

Añadió: “En-Nesyri es un jugador muy importante para Al-Ittihad, es titular en el equipo y, hasta ahora, está ofreciendo un buen nivel, y su contrato sigue vigente con el club”.

En-Nesyri tiene contrato con Al-Ittihad hasta junio de 2028.

La fuente continuó: “El equipo de Al-Ittihad atraviesa un bajón de rendimiento, especialmente a nivel local en la Liga Roshn de Profesionales y la Copa del Rey; por eso también hay rumores sobre el futuro de otros jugadores del equipo”.

Prosiguió: “En-Nesyri goza de una gran popularidad, ya que es uno de los pocos jugadores que han marcado en el Mundial, la Liga de Campeones, la Europa League y la Copa Africana de Naciones; por ello, cualquier rumor de la prensa saudí es recogido ampliamente por los medios extranjeros”.

Sobre si la directiva de Al-Ittihad se había puesto en contacto con En-Nesyri o su agente respecto al futuro del jugador, la fuente respondió: “No, no hay contacto en este momento, y la directiva ha brindado el apoyo necesario al jugador desde su primer día con el equipo”.

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Al-Ittihad atraviesa un gran bache, pues se confirmó que terminará la temporada sin títulos a nivel local, mientras que el “Decano” espera coronarse con el título de la Liga de Élite Asiática para salvar su temporada.

El equipo de los Tigres ocupa la sexta posición en la tabla de clasificación de la Liga Roshn de Profesionales con 45 puntos, tras disputarse 27 jornadas, a 25 puntos del líder Al Nassr.

Asimismo, el equipo quedó eliminado de la Copa del Rey en las semifinales a manos de Al Kholood.

Los compañeros de En-Nesyri se preparan para enfrentar al Al Wahda de Emiratos Árabes Unidos el próximo lunes en los octavos de final de la Liga de Élite Asiática.